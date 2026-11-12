Alfonso Félez es el nuevo presidente de la Asociación Empresarial de Alcorisa

Alfonso Félez (Alcorisa, 1976) es el nuevo presidente de la Asociación Empresarial de Alcorisa. Félez, vinculado a la empresa local AudioPro Mudéjar, toma el relevo de Dani Hernández Sesé, quien ha estado al frente de la organización hasta ahora. De esta forma, se inicia una nueva etapa en la representación del tejido empresarial de la localidad.

El cambio llega después de que Hernández Sesé anunciara hace varios meses su intención de dejar la presidencia, aunque el relevo había quedado pendiente hasta encontrar una persona dispuesta a asumir el cargo y dar continuidad al trabajo de la entidad. Finalmente, Alfonso Félez, vocal de la misma junta directiva, ha dado un paso adelante y ha aceptado asumir esta responsabilidad. «Estoy muy comprometido con los empresarios del municipio y muy ilusionado con esta nueva etapa», ha destacado el nuevo presidente.

El relevo ya se ha comunicado a las distintas entidades y organismos correspondientes. Aunque el cambio se da por efectivo a nivel interno desde este momento, su oficialización quedará completada una vez finalicen los trámites administrativos pertinentes. Félez ya tiene fijadas unas metas que quiere alcanzar durante su presidencia, aunque por el momento prefiere no desvelarlas. No obstante, asegura que viene «con mucha energía y muchas ganas de hacer cosas a favor de los empresarios de Alcorisa».

La Asociación Empresarial de Alcorisa desempeña un papel importante en la defensa de los intereses de las empresas y profesionales de la localidad, así como en la dinamización de la actividad económica y comercial del municipio. Con la llegada de Alfonso Félez a la presidencia, la entidad afronta este relevo, en el que seguirá siendo fundamental la implicación del empresariado local para afrontar los retos del comercio, los servicios y la actividad económica de Alcorisa.