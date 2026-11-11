Los rostros del 11-N: «Nuestros padres lucharon para conseguir avances que ahora se están perdiendo»

"Tengo dos hijas y veo el futuro muy negro. Estas luchas deben ser colectivas porque buscamos una mejora común". Así resumía Raquel M. P. los motivos que este miércoles le empujaron a salir a las calles de Andorra como parte de la huelga general del 11-N. Junto a ella, decenas de vecinos compartían las mismas reivindicaciones no solo en la plaza del Regallo, sino también otras localidades como Alcañiz o Alcorisa, donde también hubo quien alzó la voz para pedir mejoras salariales y vivienda digna.

La problemática de la vivienda, así como los altos costes de vida, también están incidiendo en el día a día de los vecinos de los pueblos. Por ello, esta convocatoria también encontró su uso de razón a lo largo del Bajo Aragón Histórico. "Los alquileres en Andorra están carísimos. Pueden llegar a suponer la mitad del salario mínimo, y si a eso le sumas gastos de luz, agua o comer...Es realmente complicado", sentenció Raquel.

En su caso particular, sabe que tiene la suerte de contar con una vivienda heredada de sus padres, pero aún así, reconoce que esta es una lucha que debe ir más allá de la situación individual de cada ciudadano. "Cada vez se están perdiendo más privilegios que costó mucho ganar. Hay que movilizarse e intentar mantenerlos", añadió.

"Tenemos serias dificultades para conseguir vivienda"

En Alcañiz también hubo una respuesta positiva de participación. Sentadas en la plaza de España, y con un cartel en el que se podía leer 'Sin hogar no hay salud mental', Cindy y Katy, dos amigas y vecinas del Matarraña, fueron algunas de las participantes de la huelga general. Cindy es madre soltera y conoce de primera mano el problema de la vivienda: «Estoy en una situación vulnerable y tengo serias dificultades para conseguir una vivienda. Cada ciudadano tendría que elegir dónde poder vivir, sin tener que estar sometido a situaciones de riesgo». Por ello, no se pensaron ni un segundo que tendrían que participar en la huelga general: «Tenemos que hacer piña a la hora de manifestarnos y dar a conocer los problemas del país».

La realidad es que en el Matarraña, ante el aumento del turismo, los alojamientos destinados a este fin han incrementado exponencialmente, dejando sin opciones a quienes quieren vivir de manera permanente en el territorio. «Las viviendas de uso turístico tendrían que estar más reguladas. Un porcentaje tendría que destinarse para gente que realmente lo necesite y el resto que se quede para el turismo», indicó Cindy. Además, afirmó: «Lo importante es que se guarde un porcentaje para gente necesitada como es mi caso y el de miles de ciudadanos».

Ante esta situación denunció que «no solo es tener necesidades cubiertas físicas. Sino que a nivel mental se complica todo mucho cuando uno no tiene un hogar. En definitiva, cuando uno no tiene una necesidad básica cubierta».

La marea verde también participó en la movilización de esta mañana./ G.R.

A este testimonio se suma el de María, quien participó en la manifestación de este miércoles por la mañana en Alcañiz. «Yo creo que nos toca desde muchos puntos y el que no se sienta afectado, a lo mejor es porque le falta información». María es docente y no dudó en sumarse a la huelga: «Tenemos que aportar nuestro granito de arena y que se den cuenta de que la educación está en falta de muchas cosas». Por ello, animó a todo el mundo a las movilizaciones previstas para esta tarde.

Ana es sevillana y reside en Alcañiz desde hace cinco años y asegura ser usuaria de todos los servicios y derechos que hoy defendió en la huelga de la capital del Bajo Aragón: «He tenido que mudarme aquí con mi familia y he sufrido abusos en relación a la vivienda, tengo hijos estudiando y a mi padre hospitalizado. Hay que salir a las calles para buscar soluciones». Sus padres le inculcaron el valor de la defensa de los derechos y asegura el miedo que tiene frente a las generaciones más jóvenes: «Hay mucha desinformación y en redes sociales les bombardean con información sin contrastar y engañosa».

Dadas las circunstancias, la sevillana aseguró que «nuestros padres lucharon para conseguir avances en la sociedad y ahora se están perdiendo». También señaló las ideas promovidas por «las grandes masas». «Si las generaciones más jóvenes supieran lo que se ha sufrido en este país, no actuarían así». Por ello, añadió que la única solución es la educación. «Hay que hablarlo seriamente en casa con nuestros hijos y en los colegios e institutos».