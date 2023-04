La alerta vecinal evita que se agrave una oleada de 7 robos en 5 pueblos del Bajo Aragón Caspe

La oleada de robos en el Bajo Aragón Caspe ya suma siete denuncias en cinco municipios de la comarca. Dos en Fayón, otras tantas en Maella y una en Nonaspe, Fabara y Caspe, según fuentes de la Guardia Civil. Algunas se han tramitado por robo y otras por tentativa desde principios de la semana pasada.

No obstante, los intentos de robo han sido mayores y en muchos casos se han quedado en tentativas gracias a la rápida respuesta vecinal. En Fayón los ladrones intentaron entrar en una vivienda el pasado martes 11 a plena luz del día, tal y como queda patente en unas imágenes de una cámara de seguridad situada en el hall de la casa y que han circulado estos días por WhatsApp. No consiguieron acceder al inmueble dado que los propietarios vieron lo que sucedía gracias a las cámaras y avisaron a sus vecinos, que se acercaron a la casa. Escaparon rápidamente con un AudiA3 dejando daños materiales en la ventana que forzaron para entrar. En los últimos días se ha incrementado la presencia de la Guardia Civil de Mequinenza.

En Maella los amigos de los ajeno intentaron también entrar en una vivienda la pasada semana por la mañana y sin éxito porque fueron vistos por los vecinos antes de acceder al inmueble. Otra denuncia de la localidad también se realizó por tentativa de robo.

Además, tres hombres intentaron robar en una vivienda de Nonaspe el viernes, pero fueron descubiertos por una vecina, lo que frustró su entrada en la casa e inmediatamente salieron huyendo con un coche.

No es el único caso. El miércoles por la tarde dos hombres, que al parecer no serían los mismos de Nonaspe, sustrajeron productos de cosmética natural y latas de conserva de una tienda gourmet de Caspe. La dependienta se encontraba en el mostrador atendiendo a unos clientes por lo que no sabe si el objetivo de los ladrones era el dinero de la caja o los productos de alimentación que finalmente se llevaron escondidos en el pantalón y en el interior de la chaqueta. Sus fechorías fueron registradas por la cámara de seguridad del establecimiento y ya han sido facilitadas a la Guardia Civil para la investigación. Se trata de dos hombres jóvenes que entraron juntos y se colocaron cada uno en un lado de la tienda.

Los robos de la pasada semana en el Bajo Aragón-Caspe se unen a los que vienen sufriendo otras localidades. Los amigos de lo ajeno aprovecharon las vacaciones de Semana Santa para entrar en viviendas de, al menos, Alcañiz, Puigmoreno y Alloza. A finales de marzo, se produjo una detención en la capital bajoaragonesa por robar en cuatro casas y locales comerciales.