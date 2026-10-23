Actualizado 14:50

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

23 OCT 2026|

Actualizado 14:50

Alfredo Piedrafita lleva a Valdealgorfa el espíritu de Barricada en una noche con Azero

El Escarbacho Fest celebra su cuarta edición este sábado con una noche de rock y entradas con precios especiales por edades

Alfredo Piedrafita llevará la esencia de Barricada al Escarbacho Fest. / LC
Alfredo Piedrafita llevará la esencia de Barricada al Escarbacho Fest. / LC

La COMARCA23 10 2026

Comentar

ActualidadCultura y Ocio

Una de las citas musicales más esperadas en el Bajo Aragón es el Escarbacho Fest, un festival que este fin de semana cumple su cuarta edición en Valdealgorfa con dos grupos que harán vibrar al público. La noche del sábado 24 comenzará a partir de las 22.00, con Alfredo Piedrafita, ex de Barricada y su banda en escena.

El guitarrista y compositor llega con su gira 'El mejor de tus días. ¡Siempre Barricada!', y repasará los himnos que marcaron a varias generaciones manteniendo vivo el espíritu de una de las bandas más importantes de la historia del rock nacional.

A Piedrafita se suman los Azero, que desde La Codoñera volverán a encontrarse con su público en una plaza siempre interesante y entregada como es Valdealgorfa. Los bajoaragoneses desembarcan con su disco 'Tras la Madrugada', el décimo de la banda y en cuya grabación contaron con varias colaboraciones, entre ellas, la del propio Alfredo Piedrafita en el tema 'Quemar por ti'.

Entradas: menores de 12 años, gratis; y precios por edades

Para el festival se han puesto a la venta entradas a través de la plataforma Entradium, y los precios varían en según la franja de edad. La entrada general tiene un coste de 12 euros, mientras que los menos de 12 años acceden gratis acompañados de un adulto y con una autorización firmada que se puede descargar en la web de compra de entradas.

Los jóvenes de 12 a 18 años disponen de entradas a 10 euros, y en el caso de los menores de 16, también deberán ir acompañados de un adulto y con firma de autorización.

Las entradas online se canjearán por entrada física en taquilla. De forma anticipada, las físicas también se pueden adquirir en la tienda de música de Alcañiz 44600 y en Bar Herrero de Valdealgorfa.

De izquierda a derecha. Marcos, ‘Jaguer’, ‘Kapi’, Héctor y Alfonso, integrantes de Azero en la actualidad.. / Azero
De izquierda a derecha. Marcos, ‘Jaguer’, ‘Kapi’, Héctor y Alfonso, integrantes de Azero en la actualidad.. / Azero

Exposición de fotos de Piedrafita

El Escarbacho Fest tendrá segunda parte el domingo con una actividad que mostrará otra faceta de Alfredo Piedrafita. A las 12.00, en el Salón Don Diego, se proyectarán fotos de animales salvajes hechas por el músico. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cabe destacar que la presente edición incluye el especial X Aniversario de Asaltodemata Radio Rock, la radio online que emite desde Samper de Calanda. La organización también ha dispuesto servicio de cenas en el pabellón a las 21.00 y en el Bar Herrero, además de servicio de taxi a algunas poblaciones vecinas previa reserva.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El documental ‘Con la tierra en los pies’ se proyecta en Alcañiz con un coloquio con la antropóloga Pepa Nogués

VÍDEO. El pase de la película es este sábado 24 a las 18.00 en el Palacio Ardid, y contará con la presencia de parte del equipo

Comentar

El documental ‘Con la tierra en los pies’ se proyecta en Alcañiz con un coloquio con la antropóloga Pepa Nogués

Estudiantes de tres colegios de Alcañiz aprenden sobre el ciclo del agua con una gincana didáctica

FOTOGALERÍA. La jornada, organizada por El Ayuntamiento de Alcañiz y Veolia en colaboración con Océano Atlántico, busca concienciar sobre el cuidado del agua a través de seis actividades

Comentar

Estudiantes de tres colegios de Alcañiz aprenden sobre el ciclo del agua con una gincana didáctica

Los agricultores defienden modernizar el regadío como la clave para garantizar el relevo generacional en las explotaciones

VÍDEO. Las comunidades animan a sus socios a reclamar las obras hidráulicas para el territorio. Expertos y agricultores analizan en el I Congreso de Regadíos de Alcañiz los retos del...

2

Los agricultores defienden modernizar el regadío como la clave para garantizar el relevo generacional en las explotaciones

IU da por imposible presentar candidatura en Teruel, pero pide a Chunta que reconsidere su postura

La formación lamenta que los turolenses no puedan votar una candidatura a la izquierda del PSOE y mantiene abierta hasta el día 26 la posibilidad de concurrir bajo la coalición...

Comentar

IU da por imposible presentar candidatura en Teruel, pero pide a Chunta que reconsidere su postura

Robo en Oliete valorado en 20.000 euros: «Entraron al almacén y se llevaron una furgoneta y herramientas»

El Ayuntamiento agilizará los trámites para instalar cámaras de seguridad ante la preocupación de los vecinos

Comentar

Robo en Oliete valorado en 20.000 euros: «Entraron al almacén y se llevaron una furgoneta y herramientas»

DGA asegura que no habrá un almacén de CO2 en el Bajo Aragón-Caspe si la población está en contra

La consejera defiende que son conscientes de que los cuatro municipios afectados ya han anunciado que presentarán alegaciones

Comentar

DGA asegura que no habrá un almacén de CO2 en el Bajo Aragón-Caspe si la población está en contra
Periódico del Bajo Aragón Histórico