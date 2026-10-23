Alfredo Piedrafita lleva a Valdealgorfa el espíritu de Barricada en una noche con Azero

Una de las citas musicales más esperadas en el Bajo Aragón es el Escarbacho Fest, un festival que este fin de semana cumple su cuarta edición en Valdealgorfa con dos grupos que harán vibrar al público. La noche del sábado 24 comenzará a partir de las 22.00, con Alfredo Piedrafita, ex de Barricada y su banda en escena.

El guitarrista y compositor llega con su gira 'El mejor de tus días. ¡Siempre Barricada!', y repasará los himnos que marcaron a varias generaciones manteniendo vivo el espíritu de una de las bandas más importantes de la historia del rock nacional.

A Piedrafita se suman los Azero, que desde La Codoñera volverán a encontrarse con su público en una plaza siempre interesante y entregada como es Valdealgorfa. Los bajoaragoneses desembarcan con su disco 'Tras la Madrugada', el décimo de la banda y en cuya grabación contaron con varias colaboraciones, entre ellas, la del propio Alfredo Piedrafita en el tema 'Quemar por ti'.

Entradas: menores de 12 años, gratis; y precios por edades

Para el festival se han puesto a la venta entradas a través de la plataforma Entradium, y los precios varían en según la franja de edad. La entrada general tiene un coste de 12 euros, mientras que los menos de 12 años acceden gratis acompañados de un adulto y con una autorización firmada que se puede descargar en la web de compra de entradas.

Los jóvenes de 12 a 18 años disponen de entradas a 10 euros, y en el caso de los menores de 16, también deberán ir acompañados de un adulto y con firma de autorización.

Las entradas online se canjearán por entrada física en taquilla. De forma anticipada, las físicas también se pueden adquirir en la tienda de música de Alcañiz 44600 y en Bar Herrero de Valdealgorfa.

De izquierda a derecha. Marcos, ‘Jaguer’, ‘Kapi’, Héctor y Alfonso, integrantes de Azero en la actualidad.. / Azero

Exposición de fotos de Piedrafita

El Escarbacho Fest tendrá segunda parte el domingo con una actividad que mostrará otra faceta de Alfredo Piedrafita. A las 12.00, en el Salón Don Diego, se proyectarán fotos de animales salvajes hechas por el músico. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cabe destacar que la presente edición incluye el especial X Aniversario de Asaltodemata Radio Rock, la radio online que emite desde Samper de Calanda. La organización también ha dispuesto servicio de cenas en el pabellón a las 21.00 y en el Bar Herrero, además de servicio de taxi a algunas poblaciones vecinas previa reserva.