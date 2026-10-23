Aragón abona más de 244 millones de euros del anticipo de las ayudas directas de la PAC 2026

El sector agrario aragonés recibe este viernes, 23 de octubre, una inyección económica de más de 244 millones de euros procedentes de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de 2026. En concreto, el anticipo asciende a 244.235.612,14 euros y beneficiará a unos 27.000 agricultores y ganaderos de los 31.000 solicitantes registrados en Aragón durante esta campaña.

El pago corresponde al 75 % de las ayudas directas por superficie, el porcentaje máximo permitido para este anticipo, y comprende cuatro líneas de financiación: la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, el Pago Redistributivo, el Complemento a Jóvenes Agricultores y los Ecorregímenes.

La mayor parte de los fondos se concentra en la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), que supone 140,77 millones de euros. Le siguen los Ecorregímenes, con 71,12 millones, y el Pago Complementario Redistributivo, al que se destinan 27,77 millones de euros. Por último, el Complemento a Jóvenes Agricultores alcanza los 4,57 millones.

Expedientes pendientes de pago

Aunque la mayor parte de los solicitantes de la PAC en Aragón recibirá este anticipo, alrededor de 4.000 expedientes quedan fuera de este primer abono. Entre los principales motivos se encuentran los casos de agricultores que no han solicitado ayudas por superficie o que no cuentan con una asignación de derechos que permita efectuar el pago.

También hay expedientes pendientes de completar determinados controles administrativos o de registrar su resolución, así como otros que permanecen bloqueados inicialmente por la existencia de deudas pendientes de liquidación.

Para calcular los importes de este anticipo se han tenido en cuenta las alegaciones y modificaciones admisibles presentadas por los solicitantes entre junio y el pasado 11 de septiembre. De esta manera, se han incorporado los cambios correspondientes antes de generar las órdenes de pago de la campaña PAC 202