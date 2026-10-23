Actualizado 14:50

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

23 OCT 2026|

Actualizado 14:50

Aragón abona más de 244 millones de euros del anticipo de las ayudas directas de la PAC 2026

Unos 27.000 solicitantes recibirán el pago correspondiente a una o varias ayudas por superficie. El anticipo alcanza el 75 %, el porcentaje máximo permitido, e incluye ayudas básicas a la renta, pagos redistributivos, ayudas a jóvenes agricultores y ecorregímenes

Imagen de archivo de una cosechadora trabajando en Aragón. / L.C.
Imagen de archivo de una cosechadora trabajando en Aragón. / L.C.

La COMARCA23 10 2026

Comentar

De interés

Fiscalidad y AyudasMundo Rural

El sector agrario aragonés recibe este viernes, 23 de octubre, una inyección económica de más de 244 millones de euros procedentes de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de 2026. En concreto, el anticipo asciende a 244.235.612,14 euros y beneficiará a unos 27.000 agricultores y ganaderos de los 31.000 solicitantes registrados en Aragón durante esta campaña.

El pago corresponde al 75 % de las ayudas directas por superficie, el porcentaje máximo permitido para este anticipo, y comprende cuatro líneas de financiación: la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, el Pago Redistributivo, el Complemento a Jóvenes Agricultores y los Ecorregímenes.

La mayor parte de los fondos se concentra en la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), que supone 140,77 millones de euros. Le siguen los Ecorregímenes, con 71,12 millones, y el Pago Complementario Redistributivo, al que se destinan 27,77 millones de euros. Por último, el Complemento a Jóvenes Agricultores alcanza los 4,57 millones.

Expedientes pendientes de pago

Aunque la mayor parte de los solicitantes de la PAC en Aragón recibirá este anticipo, alrededor de 4.000 expedientes quedan fuera de este primer abono. Entre los principales motivos se encuentran los casos de agricultores que no han solicitado ayudas por superficie o que no cuentan con una asignación de derechos que permita efectuar el pago.

También hay expedientes pendientes de completar determinados controles administrativos o de registrar su resolución, así como otros que permanecen bloqueados inicialmente por la existencia de deudas pendientes de liquidación.

Para calcular los importes de este anticipo se han tenido en cuenta las alegaciones y modificaciones admisibles presentadas por los solicitantes entre junio y el pasado 11 de septiembre. De esta manera, se han incorporado los cambios correspondientes antes de generar las órdenes de pago de la campaña PAC 202

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El documental ‘Con la tierra en los pies’ se proyecta en Alcañiz con un coloquio con la antropóloga Pepa Nogués

VÍDEO. El pase de la película es este sábado 24 a las 18.00 en el Palacio Ardid, y contará con la presencia de parte del equipo

Comentar

El documental ‘Con la tierra en los pies’ se proyecta en Alcañiz con un coloquio con la antropóloga Pepa Nogués

Alfredo Piedrafita lleva a Valdealgorfa el espíritu de Barricada en una noche con Azero

El Escarbacho Fest celebra su cuarta edición este sábado con una noche de rock y entradas con precios especiales por edades

Comentar

Alfredo Piedrafita lleva a Valdealgorfa el espíritu de Barricada en una noche con Azero

Estudiantes de tres colegios de Alcañiz aprenden sobre el ciclo del agua con una gincana didáctica

FOTOGALERÍA. La jornada, organizada por El Ayuntamiento de Alcañiz y Veolia en colaboración con Océano Atlántico, busca concienciar sobre el cuidado del agua a través de seis actividades

Comentar

Estudiantes de tres colegios de Alcañiz aprenden sobre el ciclo del agua con una gincana didáctica

El MAR pide acabar con las esperas de horas y los transbordos imposibles en los autobuses de Teruel

El colectivo se ha reunido con la Dirección General de Trasportes de DGA para analizar las necesidades en la provincia. El Ejecutivo confía en encontrar solución a un 90% de...

2

El MAR pide acabar con las esperas de horas y los transbordos imposibles en los autobuses de Teruel

Manuel Pimentel: «No se debe quitar ni un litro de agua a los agricultores para otros usos»

ENTREVISTA. El ingeniero agronómo, ex ministro de Trabajo y Economía Social, escritor y editor será el ponente inaugural del I Congreso de Regadíos en Alcañiz, el próximo jueves

6

Manuel Pimentel: «No se debe quitar ni un litro de agua a los agricultores para otros usos»

PP y Vox frenan el Estatuto de las Mujeres Rurales propuesto por el PSOE: «Es una herramienta para que las mujeres elijan como quieren vivir»

La iniciativa, respaldada por el resto de la oposición, pretendía fomentar el empleo, el emprendimiento y la participación femenina en el medio rural. El PP cuestiona la exigencia de un...

6

PP y Vox frenan el Estatuto de las Mujeres Rurales propuesto por el PSOE: «Es una herramienta para que las mujeres elijan como quieren vivir»
Periódico del Bajo Aragón Histórico