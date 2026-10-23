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23 OCT 2026|

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El documental ‘Con la tierra en los pies’ se proyecta en Alcañiz con un coloquio con la antropóloga Pepa Nogués

VÍDEO. El pase de la película es este sábado 24 a las 18.00 en el Palacio Ardid, y contará con la presencia de parte del equipo

Una de las imágenes de cartelería de 'Con la tierra en los pies'. / LC
Una de las imágenes de cartelería de 'Con la tierra en los pies'. / LC

Beatriz SeverinoLa COMARCA23 10 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

Las proyecciones del largometraje documental ‘Con la tierra en los pies’ dirigido por Fernando Vera llegan este sábado 24 de octubre a Alcañiz, en una sesión en el Palacio Ardid a las 18.00. El visionado estará arropado por la presentación y por un coloquio en el que participará el productor Rafael Latre y también la profesora, antropóloga y experta en lenguas Pepa Nogués.

La película documental versa sobre la despoblación de Nerín en el Pirineo y su conexión con Maella, y pone en valor el esfuerzo de estos pueblos deshabitados por mantener su patrimonio.

Un momento del rodaje de 'Con la tierra en los pies'. / LC
Un momento del rodaje de 'Con la tierra en los pies'. / LC

Tras su estreno en abril en salas de Zaragoza, la película "se convirtió en todo un fenómeno en Aragón", avalada por la prensa, la crítica y los espectadores después de estar dos meses programada en cartelera. Posteriormente, tras su estreno el 26 de junio en los Cines Príncipe de San Sebastián, el filme prolongó su éxito permaneciendo en la capital guipuzcoana durante tres semanas consecutivas.

Tras su estreno en Zaragoza y San Sebastián, se han programado pases especiales en distintas localidades de Lleida y Aragón, como Tamarite de Litera, Tàrrega, Sariñena, Boltaña, Mequinenza, Zaidín, Montblanc, Barbastro, Tarazona, Borja, Agramunt, Caspe, Sabiñánigo, Graus, Maella, Calanda, Fraga y Aínsa.

Documental y ficción

La película, que entrelaza un desarrollo documental y un argumento de ficción basado en sucesos reales, presenta dos caminos que se cruzaron en 1930, el del lingüista alemán Rudolf Wilmes, y el de un territorio que estaba a punto de cambiar su forma de vida, el Valle de Vió. "Cuenta una historia sobre la vida de los pueblos y su lucha por mantener su patrimonio cultural, material e inmaterial. Sobre la necesidad de toda persona de ser reconocida en su trabajo y el empeño de un pueblo por mantener su identidad", explican desde la productora.

En el documental destaca el "panel extraordinario de colaboraciones". Cuenta con voces con experiencia en temas sobre la despoblación y el Pirineo como las de Manuel Campo Vidal, Severino Pallaruelo, Sandra Araguás, José María Satué, Oscar Latas, Elena Puértolas o Maribel Clemente, entre otras.

La película tuvo su première mundial en la 23ª edición de Espiello - Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe con sold out de entradas, sobrepasando el aforo de 270 personas del Palacio de Congresos de Boltaña, Huesca.

La película cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, diputaciones provinciales de Zaragoza y Huesca, Justicia de Aragón, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Reserva Biosfera Ordesa Viñamala, Asociación de Realizadores Oscenses, Instituto de Estudios Altoaragoneses y Comarca de Sobrarbe, Ayuntamientos de Fanlo, Broto y Aínsa, así como de Aragón TV, Fundación Caja Rural de ARAGÓN y CERTEST, entre un numeroso grupo de patrocinadores.

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