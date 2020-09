Alicia Serrano: «Hemos sido testigos de un abandono masivo durante la pandemia»

¿Cómo están viviendo desde el CMPA la pandemia?

Esto tiene su parte positiva, ¿habría menos abandonos?

Al no poder salir apenas de casa la gente, especialmente durante el confinamiento y la desescalada, lógicamente no se abandonaban tantos animales. Además, ya hemos visto que eran «muy útiles» ya que gracias a ellos muchas personas salían al exterior para pasearlos. Recibimos muchas peticiones en este sentido: querían perros jóvenes, no muy ruidosos, para acogerlos por un tiempo. A estas personas, que lo que querían era «un peluche», no se les ha dado ningún animal. Toda esta situación, a su vez, ha tenido su parte negativa porque hemos sido testigos de un abandono masivo en nuestro país en cuanto han acabado las restricciones.