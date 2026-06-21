Actualizado 22:57

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

21 JUN 2026|

Actualizado 22:57

Alloza se entrega a su Aceite Royal con los cinco sentidos

FOTOGALERÍA. Durante dos días, allocinos y amigos llegados incluso de otras comunidades, han degustado, bailado, aprendido y conocido mucho más a fondo uno de los motores de su economía y su historia en las jornadas gastronómicas

Degustación de pan con chocolate, sal y aceite Royauma. / B. Severino
Degustación de pan con chocolate, sal y aceite Royauma. / B. Severino

Beatriz Severino21 06 2026

Comentar

ActualidadCultura y OcioGastronomía

El patrimonio natural abraza a Alloza con campos de olivos que salpican el término municipal arropando el casco urbano en el fondo de la hoya. Esa tierra sigue dando uno de los grandes manjares de la localidad, un aceite único que es el orgullo del pueblo y por eso, han decidido rendirle homenaje. Las últimas horas de la primavera la dedicaron los vecinos y amigos que se sumaron a celebrar las Jornadas Gastronómicas dedicadas al Aceite Royal de Alloza.

Se trata de un homenaje a quienes han trabajado este legado, pero también al presente y al futuro porque la fortuna de Alloza, además de tener una variedad propia, es que hay relevo generacional que sigue velando por ella y que ha tomado las riendas de un trabajo que ya hacían los ahora mayores.

III Jornadas Gastronómicas Aceite Royal de Alloza. / Cedidas organización
III Jornadas Gastronómicas Aceite Royal de Alloza. / Cedidas organización

El programa ha cumplido el objetivo de implicar a todo el mundo en este producto y concienciar sobre la carga de identidad que posee. Y es que no todos los pueblos pueden presumir de dar nombre a un alimento, y menos a uno tan indispensable a la par que exquisito que el aceite. Lo han saboreado de diferentes maneras, a través de talleres varios lo han manoseado y sentido en la piel fabricando aceites condimentados, por ejemplo. Han escuchado historias, muchas historias como el funcionamiento de una micro-almazara, que se puso en marcha en otoño. Han visto allí las inslataciones, igual que las de la Cooperativa del Campo San Blas, y han maridado el aceite con otras señas de identidad tan propias como el vino o la arcilla, con un taller de elaboración de un bol con motivos íberos para disfrutar de un vermú con olivas.

III Jornadas Gastronómicas Aceite Royal de Alloza. / Cedidas organización
III Jornadas Gastronómicas Aceite Royal de Alloza. / Cedidas organización

"Ha sido muy intercultural, muy diversa e intergeneracional, además, porque todas las actividades son muy inclusivas. Es bonito el hecho de abrir una cooperativa, abrir una almazara todas las puertas de par en par para poder hacer esas actividades en un espacio donde tradicionalmente se ha hecho el aceite y hemos hecho desde música pasando por barro o talleres. Y todo eso es muy importante", dice la coordinadora, Belén Soler, de La Ojinegra.

El 80% del olivar en Alloza está cultivado en ecológico, también la cooperativa trabaja en dos líneas: la ecológica y la tradicional. En la localidad hay tres empresas que se dedican al aceite. "Nos vamos adecuando a toda legislación europea y modernizando. Eso, yo por ejemplo, que me dedico al turismo, es muy importante porque quiero que deje una buena huella", añade. De hecho, el fin de semana dio hospedaje a visitantes de Navarra que viajaron al pueblo para participar en las jornadas. Acudieron a todas las actividades y se interesaron por cada una de ellas.

Las jornadas cumplen tres ediciones, pero no años, porque ha habido un tiempo de paralización porque no hubo cosecha. Por eso también era la primera participación de Royauma, que abrió sus puertas en septiembre de 2025 como micro almazara, como se definen. Es una apuesta de un matrimonio joven, que ya ha producido su primer aceite que cultiva en más de 80 hectáreas. "Era nuestro sueño hacer un aceite en verde 100% Royal y en las fechas que se hace sobre el 20 de octubre, nadie nos abría cooperativa ni nos hacía tan pocos kilos de olivas", dice Marta Blesa, la mitad de la empresa con su marido Javier. La necesidad les empujó a construir su sueño. Contaron con ayuda Leader de Adibama y su esfuerzo y es una realidad. "Estamos súper contentos", añade. La mañana del sábado transcurrió en la mico almazara y ella hizo una visita y una degustación a sus vecinos. "Esta variedad tiene de especial que la oliva es más redonda y más roya, de ahí su nombre, y luego el sabor es único. Nosotros en nuestro caso hacemos 100% royal y en verde y el sabor no tiene nada que ver", sonríe.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Hospital de Alcañiz de inicio a fin: Un recorrido histórico entre promesas y reivindicaciones que culmina tras 20 años

El Hospital de Alcañiz abrió sus puertas de forma paulatina el 1 de julio de 2025, pero desde hace 20 años se reclama su puesta en marcha con todo lo...

Comentar

El Hospital de Alcañiz de inicio a fin: Un recorrido histórico entre promesas y reivindicaciones que culmina tras 20 años

La COMARCA publica un suplemento especial del Hospital de Alcañiz: Una nueva etapa para la sanidad del Bajo Aragón

32 páginas acompañan este viernes al periódico en papel de la mano de entrevistas a profesionales, pacientes, infográficos y datos de servicio y análisis histórico de 20 años reivindicaciones

Comentar

La COMARCA publica un suplemento especial del Hospital de Alcañiz: Una nueva etapa para la sanidad del Bajo Aragón

Eva Valle, consejera de Economía: «La pérdida de población en Andorra es lo más preocupante. Se debería haber ideado un plan industrial desde el principio»

ENTREVISTA. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón ofrece su primera entrevista a medios al Grupo de Comunicación La COMARCA. Analiza la situación que atraviesan los...

7

Eva Valle, consejera de Economía: «La pérdida de población en Andorra es lo más preocupante. Se debería haber ideado un plan industrial desde el principio»

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se proclama presidenta del PP provincial con el 96% de votos

Releva en el cargo a Joaquín Juste, que presidió nueve años. Jorge Azcón clausura el XIV Congreso Provincial del PP y anuncia "un proyecto pionero" para Technopark en Motorland. Entre...

Comentar

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se proclama presidenta del PP provincial con el 96% de votos

Ana Gargallo: «Nos gustaría abrir aulas en Alcañiz para seguir vertebrando»

ENTREVISTA. La presidenta de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo apuesta por seguir creciendo en número de cursos y aulas en la provincia como en Alcañiz

Comentar

Ana Gargallo: «Nos gustaría abrir aulas en Alcañiz para seguir vertebrando»

La Noche Más Corta de Los 40 reúne a un millar de personas en Alcañiz

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. La plaza de toros se convirtió en una gran pista de baile con DJs nacionales, talento local, actuaciones en directo y una recaudación solidaria destinada a Amasol

Comentar

La Noche Más Corta de Los 40 reúne a un millar de personas en Alcañiz
Periódico del Bajo Aragón Histórico