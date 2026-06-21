Alloza se entrega a su Aceite Royal con los cinco sentidos

El patrimonio natural abraza a Alloza con campos de olivos que salpican el término municipal arropando el casco urbano en el fondo de la hoya. Esa tierra sigue dando uno de los grandes manjares de la localidad, un aceite único que es el orgullo del pueblo y por eso, han decidido rendirle homenaje. Las últimas horas de la primavera la dedicaron los vecinos y amigos que se sumaron a celebrar las Jornadas Gastronómicas dedicadas al Aceite Royal de Alloza.

Se trata de un homenaje a quienes han trabajado este legado, pero también al presente y al futuro porque la fortuna de Alloza, además de tener una variedad propia, es que hay relevo generacional que sigue velando por ella y que ha tomado las riendas de un trabajo que ya hacían los ahora mayores.

III Jornadas Gastronómicas Aceite Royal de Alloza. / Cedidas organización

El programa ha cumplido el objetivo de implicar a todo el mundo en este producto y concienciar sobre la carga de identidad que posee. Y es que no todos los pueblos pueden presumir de dar nombre a un alimento, y menos a uno tan indispensable a la par que exquisito que el aceite. Lo han saboreado de diferentes maneras, a través de talleres varios lo han manoseado y sentido en la piel fabricando aceites condimentados, por ejemplo. Han escuchado historias, muchas historias como el funcionamiento de una micro-almazara, que se puso en marcha en otoño. Han visto allí las inslataciones, igual que las de la Cooperativa del Campo San Blas, y han maridado el aceite con otras señas de identidad tan propias como el vino o la arcilla, con un taller de elaboración de un bol con motivos íberos para disfrutar de un vermú con olivas.

III Jornadas Gastronómicas Aceite Royal de Alloza. / Cedidas organización

"Ha sido muy intercultural, muy diversa e intergeneracional, además, porque todas las actividades son muy inclusivas. Es bonito el hecho de abrir una cooperativa, abrir una almazara todas las puertas de par en par para poder hacer esas actividades en un espacio donde tradicionalmente se ha hecho el aceite y hemos hecho desde música pasando por barro o talleres. Y todo eso es muy importante", dice la coordinadora, Belén Soler, de La Ojinegra.

El 80% del olivar en Alloza está cultivado en ecológico, también la cooperativa trabaja en dos líneas: la ecológica y la tradicional. En la localidad hay tres empresas que se dedican al aceite. "Nos vamos adecuando a toda legislación europea y modernizando. Eso, yo por ejemplo, que me dedico al turismo, es muy importante porque quiero que deje una buena huella", añade. De hecho, el fin de semana dio hospedaje a visitantes de Navarra que viajaron al pueblo para participar en las jornadas. Acudieron a todas las actividades y se interesaron por cada una de ellas.

Las jornadas cumplen tres ediciones, pero no años, porque ha habido un tiempo de paralización porque no hubo cosecha. Por eso también era la primera participación de Royauma, que abrió sus puertas en septiembre de 2025 como micro almazara, como se definen. Es una apuesta de un matrimonio joven, que ya ha producido su primer aceite que cultiva en más de 80 hectáreas. "Era nuestro sueño hacer un aceite en verde 100% Royal y en las fechas que se hace sobre el 20 de octubre, nadie nos abría cooperativa ni nos hacía tan pocos kilos de olivas", dice Marta Blesa, la mitad de la empresa con su marido Javier. La necesidad les empujó a construir su sueño. Contaron con ayuda Leader de Adibama y su esfuerzo y es una realidad. "Estamos súper contentos", añade. La mañana del sábado transcurrió en la mico almazara y ella hizo una visita y una degustación a sus vecinos. "Esta variedad tiene de especial que la oliva es más redonda y más roya, de ahí su nombre, y luego el sabor es único. Nosotros en nuestro caso hacemos 100% royal y en verde y el sabor no tiene nada que ver", sonríe.