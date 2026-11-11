Huelga general 11-N: Los sindicatos hablan de un seguimiento «muy positivo», pero DGA cifra en un 12% los paros en el sector público

Los sindicatos han hecho un balance «muy positivo» de las primeras horas de la huelga general convocada para este miércolesLos sindicatos han hecho un balance «muy positivo» de las primeras horas de la huelga general convocada para este miércoles. Durante la mañana, el seguimiento se cifra en un 40% en toda la provincia de Teruel, un dato que podría ser similar en el conjunto de la comunidad autónoma. Sin embargo, según los datos del Gobierno de Aragón (DGA), la implicación del sector público ha sido mucho más limitada, con apenas un 12% de seguimiento en Aragón.

En el Bajo Aragón Histórico, la movilización más importante durante la mañana ha sido la de Andorra, con más de 1.000 personas. El secretario general de Comisiones Obreras en Andorra, Pedro Romero, ha mostrado su satisfacción por la respuesta ciudadana. «Ahora mismo estamos eufóricos. Hacía años que no se veía algo así», ha asegurado en declaraciones a Radio La COMARCA, donde ha calificado de éxito tanto la concentración como la manifestación y los piquetes organizados.

En cuanto al seguimiento laboral, el responsable sindical ha explicado que los centros de trabajo de mayor tamaño han registrado una participación importante, mientras que el pequeño comercio ha mostrado una menor incidencia del paro. No obstante, ha destacado el ambiente reivindicativo que se respira en las calles y el respaldo de la ciudadanía. El secretario general de CCOO ha asegurado sentirse especialmente sorprendido por la respuesta de los más jóvenes, a los que considera fundamentales para dar continuidad a las reivindicaciones sociales. «La gente joven está abriendo los ojos y se está sumando», ha afirmado.

Por su parte, Ana María Sánchez, secretaria general de UGT en la zona de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, ha valorado favorablemente los primeros datos disponibles en la provincia de Teruel. Sánchez ha identificado la educación y la sanidad como los dos sectores que mayor movilización están registrando en la provincia. En el ámbito industrial, ambos sindicatos han puesto también el foco en el conflicto de las empresas cárnicas, cuyos trabajadores mantienen una huelga de cinco días.

Un 11,88%, según la DGA

La valoración de los sindicatos contrasta notablemente con la versión del Gobierno de Aragón. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que el seguimiento en el sector de los servicios públicos es del 11,88% en la comunidad autónoma. En total, 4.243 trabajadores han secundado el paro, sobre una plantilla de 44.712 efectivos, de los que 8.998 estaban incluidos en los servicios mínimos.

Por sectores, Educación ha concentrado el mayor seguimiento, con un 21,23%, seguida de Administración General, con un 10,84%. La participación ha sido notablemente inferior en Justicia, donde ha alcanzado el 5,63%, y en Sanidad, con un 4,21%. En cuanto a la distribución territorial, Teruel ha sido la provincia aragonesa con menor incidencia de la huelga, con un seguimiento del 8,37%, frente al 11,81% registrado en Huesca y el 12,58% de Zaragoza.

Bermúdez de Castro ha asegurado que se trata de la huelga con menor seguimiento de las tres últimas convocatorias, al señalar que en las dos anteriores la participación superó el 25%, frente al 11,88% registrado en esta ocasión.

El consejero también ha ofrecido datos sobre la incidencia de la huelga en el transporte público por carretera. Según ha explicado, de las 681 expediciones programadas en el mapa concesional de transportes de Aragón, se han realizado 594, lo que representa el 87,23% de los servicios previstos.

La vivienda y los salarios, en el centro de las reivindicaciones

Más allá de las cifras de participación, los sindicatos coinciden en señalar la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder a una vivienda como los principales motivos del descontento social.

Así, desde CCOO han puesto especial énfasis en la situación de los jóvenes, muchos de los cuales se ven obligados a permanecer en el domicilio familiar hasta bien entrados los 30 años porque no pueden asumir el coste de una vivienda. También han denunciado que las subidas salariales resultan «insuficientes» para afrontar los gastos cotidianos, a lo que se suman las dificultades de los pensionistas y el encarecimiento de la cesta de la compra.

En esta misma línea, Ana María Sánchez ha advertido de que el incremento de los precios «está superando la capacidad económica de muchas familias». La responsable de UGT ha incidido, además, en las dificultades específicas del medio rural, donde al coste de la vivienda se añade la necesidad de desplazarse diariamente a otras localidades para trabajar.

Los empresarios celebran la normalidad

Por su parte, CEOE Aragón y CEPYME Aragón han celebrado «el clima de respeto en las primeras horas de la jornada de huelga de este 11 de noviembre». Aseguran que, por el momento, se está desarrollando con normalidad general y no se han comunicado incidencias relevantes en el ámbito de las empresas, más allá de las movilizaciones propias de la jornada.

«CEOE Aragón y CEPYME Aragón consideran fundamental que, en una jornada como la de hoy, se garantice y respete tanto el legítimo ejercicio del derecho de huelga como el derecho al trabajo de todas aquellas personas que han decidido desarrollar su actividad con normalidad, así como el funcionamiento de las empresas y de los servicios esenciales», han manifestado.

Además, han resaltado «la importante cultura del diálogo social, entendimiento y responsabilidad que constituye uno de los activos de nuestra comunidad».