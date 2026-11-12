Ya hay fecha para que las empresas puedan optar a los 935 MW liberados por el Nudo Mudéjar de Andorra

Ya hay fecha para que las empresas puedan optar a los 935 MW de capacidad de acceso al Nudo Mudéjar de Andorra. Los interesados podrán presentar sus solicitudes a partir del 14 de diciembre. El proceso priorizará los proyectos más maduros y tendrá en cuenta las solicitudes atendiendo estrictamente al orden cronológico de presentación. Una vez adjudicados, las iniciativas se beneficiarán de una tramitación preferente al ser consideradas instalaciones estratégicas.

El plazo límite para presentar propuestas será de 3 años y no 5, como inicialmente planteaba el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Llegado a ese plazo se decidirá qué sucede con la capacidad sobrante. Si la hubiera, se extendería el procedimiento o aplicaría prelación temporal, según confirman fuentes del MITECO.

Estas son las claves del procedimiento para conceder la energía del Nudo, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado por el MITECO. Después de que Endesa recortara drásticamente hasta los 265 MW su proyecto como ganador del concurso por cuestiones medioambientales, el Instituto para la Transición Justa desbloquea ahora este segundo procedimiento que busca la máxima celeridad en el proceso de selección de proyectos energéticos, tal y como se trasladó en las consultas públicas realizadas durante estos meses. Todo ello casi seis años y medio después del cierre de la Central Térmica de Andorra.

En consecuencia, el ITJ ha establecido un sistema de concurrencia simple, por orden cronológico de recepción de solicitudes, que se resolverán individualmente según se vayan recibiendo. El procedimiento permitirá desbloquear los proyectos más maduros que estén en condiciones de presentar una propuesta integral a corto plazo, al tiempo que otras iniciativas que requieran más preparación podrán incorporarse más adelante, con independencia de que participaran en el Concurso anterior.

Además, las instalaciones deberán generar beneficios para el territorio y contribuir al desarrollo local, mediante la presentación de un plan socioeconómico que asegure un impacto positivo adicional. Así, por cada MW solicitado, los promotores deberán comprometer al menos un empleo equivalente a tiempo completo anualizado, una persona formada con un mínimo de 60 horas, 2 kW de autoconsumo para usuarios de la zona y 10.000 euros de inversión en la cadena de valor de Teruel, todo ello respaldado por una garantía específica de 80 euros por kW instalado.

935 MW en lugar de 937MW

Como hecho reseñable, cabe señalar que aunque inicialmente se habían liberado 937 MW, la capacidad máxima que técnicamente puede volver a adjudicarse es de 935 MW, teniendo en cuenta el límite de 1.200 MW de capacidad de acceso para generación y los 264,9 MW que siguen comprometidos.

Según ha informado Red Eléctrica de España, actualmente existen dos posiciones de conexión disponibles en el Nudo Mudéjar 400 kV, que permiten una capacidad máxima de acceso de 1.200 MW. Como 264,9 MW continúan adjudicados a Endesa, el nuevo procedimiento solo podrá repartir 935,1 MW. De este modo, 2 MW de los 937,1 MW liberados no son adjudicables en este concurso, porque se superaría el límite técnico de 1.200 MW.

En lo que respecta al proyecto de Endesa, la empresa se mantiene a la espera de conseguir los permisos de construcción de los tres parques fotovoltaicos y uno eólico de su reducido proyecto. Todavía no han trascendido detalles sobre su plan de acompañamiento socioeconómico.

Una nueva reunión en los próximos meses

El MITECO da cumplimiento así al compromiso de publicar en el BOE el nuevo procedimiento antes de finales de año, tal y como se había trasladado en la mesa de trabajo convocada a petición del Gobierno de Aragón entre el ITJ, la administración autonómica, los ayuntamientos y los agentes sociales el día 1 de octubre. Este procedimiento se une a otras medidas de reactivación ya avanzadas por el ITJ en dicha jornada.

La mesa de trabajo se reunirá en los próximos meses de nuevo para dar seguimiento conjunto a las medidas de apoyo a la zona, tanto de la Administración General del Estado como las que son competencia del gobierno autonómico, como la ejecución del Fondo de Transición Justa europeo.

A esta ágil mecánica se suma que el pasado 28 de julio el Consejo de Ministros declaró “instalaciones energéticas estratégicas” los proyectos adjudicatarios de los procedimientos en nudos de transición justa; gracias a esta consideración, serán tramitados por la vía de urgencia –lo que reduce los plazos a la mitad– y recibirán una atención prioritaria por parte de las Administraciones implicadas en los procesos administrativos necesarios para su puesta en marcha.