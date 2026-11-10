Arranca la grabación del documental que recogerá la historia de los despertadores de Torrecilla de Alcañiz

El equipo del Programa Experiencial de Empleo y Formación 'Formación Audiovisual' de Torrecilla de Alcañiz ya ha iniciado el rodaje del documental que recogerá la centenaria tradición local de 'Los Despertadores'. El proyecto, realizado en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento abordará desde un prisma cinematográfico una manifestación de patrimonio inmaterial que viaja de boca a oído desde el siglo XVI.

A través de retratos individuales e íntimos, explorará el contraste entre la dimensión ritual de la noche —donde los vecinos se funden en una única voz e identidad colectiva— y la llegada del amanecer, que los devuelve a sus rutinas, oficios e individualidad. La pieza, con el nombre de 'De Madrugada', mostrará un legado cultural que excede el marco religioso para convertirse en un acto de arraigo, comunidad y resistencia frente al aislamiento del territorio.

La grabación implica a vecinos de la localidad / Audovisual Torrecilla

«Antes de que amanezca en Torrecilla de Alcañiz, la voz humana rompe el silencio. Este canto nocturno es un pulso directo contra el olvido. Entendemos que la tradición no es nada sin la comunidad que la sostiene, y con este documental buscamos invitar al espectador a sumergirse en las vivencias de sus protagonistas para asegurar el relevo generacional», señalan desde la dirección del proyecto audiovisual.

El rodaje dio comienzo el pasado 7 de noviembre en Torrecilla de Alcañiz, contando con la implicación directa de los vecinos de la localidad. La realización técnica y artística corrió a cargo de los alumnos-trabajadores del programa, quienes han diseñado un despliegue de producción adaptado al entorno rural y nocturno.