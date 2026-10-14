Alloza impulsa la divulgación de la historia y el patrimonio de su Calvario a través de unas jornadas

Alloza quiere impulsar la divulgación de su patrimonio como una vía para preservar la historia local y ampliar el atractivo turístico del municipio. En esta línea se enmarca el programa de divulgación y puesta en valor turístico del Calvario de Alloza 2026, impulsado por la Asociación Cultural Amigos del Calvario con la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

La iniciativa, presentada este miércoles en la DPT, busca acercar el Calvario a la ciudadanía y a quienes visitan la localidad "mediante actividades divulgativas que permitan conocer su historia, comprender su singularidad y valorar sus dimensiones cultural, patrimonial y paisajística", según ha destacado la alcaldesa, Marta Sancho. El programa contempla un ciclo de charlas y encuentros abiertos al público, con contenidos que abordarán este conjunto desde distintas perspectivas.

La primera de estas charlas será el próximo sábado 17 de octubre, bajo el nombre 'El Calvario de Alloza, un ideal llevado a la práctica', organizada por la Asociación Cultural Amigos del Calvario. La sesión tendrá lugar a las 18.00 en el Albergue de Alloza y permitirá profundizar en el conocimiento de este conjunto patrimonial.

La charla será impartida por Alfredo Andreu, cronista e historiador local, que ha explicado en el encuentro con los medios que abordará el origen y la finalidad del Calvario de Alloza, con especial atención a su estructura y a la disposición de las capillas que conforman el recorrido. La sesión permitirá explicar qué es un calvario y cómo este tipo de conjuntos buscaba recrear lo más fielmente posible los escenarios de Jerusalén vinculados a la Pasión de Cristo.

A través del análisis del itinerario del Calvario de Alloza, profundizará en el significado de las distancias entre las capillas y en su simbología, para explicar por qué su recorrido responde a un modelo ideal. La charla pretende así dar a conocer aspectos esenciales de este conjunto patrimonial que, pese a su importancia para comprenderlo, pueden pasar desapercibidos para quienes lo visitan.

Andreu ha destacado que lo que hace singualar es que "es una recreación perfecta" de los lugares donde se desarrolló la pasión de Cristo. Llama la atención sobre las distancias que existen entre capillas "que no están distribuidas igualmente por el recorrido de las nueve calles como dice la tradición cristiana que recorrió Jesucristo en Jerusalén, simplemente no están puestas, porque sí, están puestas a una determinada distancia". A ello se suman los cipreses monumentales "y lo que realmente destaca es el Santo Sepulcro, que es una obra muy digna y muy importante".

El patrimonio como oportunidad para el turismo local

El Calvario constituye uno de los elementos vinculados a la historia y la identidad de Alloza. Su divulgación pretende contribuir a su conservación y favorecer que se conozca más allá del ámbito local, incorporándolo progresivamente a la oferta turística del municipio y conectándolo con otros atractivos culturales y naturales del entorno.

Fermin Félez, presidente de la Asociación de amigos del Calvario de Alloza ha explicado que la asociación se dedica al mantenimiento y mejora del enclave, y ahora también a difundir su valor patrimonial.

Sancho ha destacado que también es un patrimonio importante dentro del producto turístico "Aragón con alma" del Gobierno de Aragón, que promociona lugares singulares vinculados a las tradiciones religiosas.

El programa tiene vocación de continuidad y aspira a consolidar una línea de actividades que pueda incorporar nuevos contenidos, especialistas y propuestas divulgativas en futuras ediciones.