Actualizado 16:02

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

14 OCT 2026|

Actualizado 16:02

Cubiertas las plazas de Pedriatría en los centros de salud de Utrillas, Alcorisa, Andorra, Híjar y Caspe

Muchas de las adjudicaciones corresponden a centros de difícil cobertura. Destinos como la capital de Cuencas Mineras llevaba años sin cubrir esta área

Centro de Salud de Utrillas / Cedida
Centro de Salud de Utrillas / Cedida

La COMARCA14 10 2026

Comentar

ActualidadSalud

El Servicio Aragonés de Salud ha cubierto 30 plazas de Pediatra de Atención Primaria en el acto público de elección de destinos de la última oferta de empleo público de esta categoría, que se ha celebrado este miércoles. Muchas de las plazas adjudicadas corresponden a centros de difícil cobertura, y destinos como Utrillas, que llevaban años sin pediatra, contarán ahora con este profesional.

En la provincia de Teruel se han incorporado pediatras a los centros de salud de Alcorisa, Andorra, Híjar, Monreal del Campo y Utrillas. En la de Zaragoza, Caspe suma 2 plazas, y Calatayud, Tarazona y Villamayor de Gállego, 1 cada uno.

Por provincias, Huesca concentra la mitad de las plazas cubiertas, con 15; Zaragoza suma 8 y Teruel, 7. Un total de 24 de los 30 destinos, el 80%, se ubica fuera de las capitales de provincia.

En el Alto Aragón se han cubierto 3 plazas en Fraga y otras 3 en Monzón, 2 en Binéfar y 1 en Aínsa, Barbastro, Castejón de Sos, Grañén, Jaca y Sariñena, respectivamente.

En las capitales se han adjudicado dos plazas en el centro de salud Teruel Centro, una en el Santo Grial de Huesca y tres en Zaragoza, en los centros de salud Sagasta-Ruiseñores, Oliver y Univérsitas.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Alcañiz concluye la reparación de 1.000 kilómetros de caminos rurales

La última actuación se ha centrado en el camino de Val de Judíos, una demanda vecinal de hace tres décadas. Además, se han arreglado 50 kilómetros de caminos dañados por...

2

Alcañiz concluye la reparación de 1.000 kilómetros de caminos rurales

18 pueblos recibirán ayuda económica para derribar viviendas en ruina o mal estado

La convocatoria concederá 4,4 millones a lo largo de toda Aragón. Uno de sus objetivos es aumentar la disponibilidad de suelo urbano para construir nuevas casas

Comentar

18 pueblos recibirán ayuda económica para derribar viviendas en ruina o mal estado

David Guarc y Luis Cros, líderes de la primera Liga de Morra del Bajo Aragón-Matarraña

La competición arrancó en Torrecilla de Alcañiz con ocho participantes de cuatro localidades. El objetivo es la conservación y promoción de este juego que se desarrollará durante seis jornadas

Comentar

David Guarc y Luis Cros, líderes de la primera Liga de Morra del Bajo Aragón-Matarraña

Alloza impulsa la divulgación de la historia y el patrimonio de su Calvario a través de unas jornadas

La Asociación Cultural Amigos del Calvario organiza la cita con la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel. La primera de las charlas será el próximo sábado 17 de octubre

Comentar

Alloza impulsa la divulgación de la historia y el patrimonio de su Calvario a través de unas jornadas

Vecinos de Valmuel presentan alegaciones en contra de la tercera macrogranja proyectada a menos de 2 kilómetros del casco urbano

Los permisos ambientales se tramitarán por el INAGA. El alcalde de Alcañiz se posiciona del lado de los vecinos y asegura que exigirá respuestas sobre el agua, los purines y...

16

Vecinos de Valmuel presentan alegaciones en contra de la tercera macrogranja proyectada a menos de 2 kilómetros del casco urbano

Herida leve una mujer tras ser atropellada en el paso de peatones frente a la Policía Local de Alcañiz

El accidente se ha producido este martes en torno a las 10.30 y ha obligado a cortar la circulación durante unos minutos

14

Herida leve una mujer tras ser atropellada en el paso de peatones frente a la Policía Local de Alcañiz
Periódico del Bajo Aragón Histórico