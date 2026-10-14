Cubiertas las plazas de Pedriatría en los centros de salud de Utrillas, Alcorisa, Andorra, Híjar y Caspe

El Servicio Aragonés de Salud ha cubierto 30 plazas de Pediatra de Atención Primaria en el acto público de elección de destinos de la última oferta de empleo público de esta categoría, que se ha celebrado este miércoles. Muchas de las plazas adjudicadas corresponden a centros de difícil cobertura, y destinos como Utrillas, que llevaban años sin pediatra, contarán ahora con este profesional.

En la provincia de Teruel se han incorporado pediatras a los centros de salud de Alcorisa, Andorra, Híjar, Monreal del Campo y Utrillas. En la de Zaragoza, Caspe suma 2 plazas, y Calatayud, Tarazona y Villamayor de Gállego, 1 cada uno.

Por provincias, Huesca concentra la mitad de las plazas cubiertas, con 15; Zaragoza suma 8 y Teruel, 7. Un total de 24 de los 30 destinos, el 80%, se ubica fuera de las capitales de provincia.

En el Alto Aragón se han cubierto 3 plazas en Fraga y otras 3 en Monzón, 2 en Binéfar y 1 en Aínsa, Barbastro, Castejón de Sos, Grañén, Jaca y Sariñena, respectivamente.

En las capitales se han adjudicado dos plazas en el centro de salud Teruel Centro, una en el Santo Grial de Huesca y tres en Zaragoza, en los centros de salud Sagasta-Ruiseñores, Oliver y Univérsitas.