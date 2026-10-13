José Ángel Guimerá pone a la Ruta del Tambor y Bombo en el centro de su nuevo documental, que presentará el día 21 en México

El sonido del tambor va a ser el hilo conductor y el latido único que acompase la historia que está preparando José Ángel Guimerá. Al realizador de Castelnou le queman las ideas en el cajón, ya que este verano lanzó al mundo 'Mirando al Cosmos', un documental rodado en las tres provincias aragonesas y que vio su estreno al calor del eclipse del 12 de agosto. A la par ha ido madurando la siguiente historia que quiere comenzar a rodar cuanto antes, a poder ser ya en la próxima Semana Santa.

Y es que va de tambores. De tambores, bombos y de una tradición intrínseca tan compleja de explicar que se ha propuesto contarla a través de los ojos de quien la presencia y la vive por primera vez. El nuevo documental tendrá mucho tambor y un poco de los nueve pueblos de la Ruta del Tambor y Bombo. El proyecto está en curso y el próximo 21 de octubre lo presentará en México en la Sala Solaris en un acto a las 11.30 hora local enmarcado como actividad paralela Work in Progress del Festival Internacional de Cine de Morelia. Guimerá viajará a México para cerrar el guion y para encontrar a la persona que protagonice y conduzca la historia.

Como avanza el director, la película comienza en México siguiendo el rastro de los tambores, "un sonido que Luis Buñuel conocía desde su infancia en Calanda y que incorporó en distintos momentos de su cine". El documental propone realizar el camino en sentido inverso, es decir, viajar desde México hasta Aragón siguiendo aquel sonido hasta su lugar de origen.

El recorrido estará guiado por un protagonista, un actor mexicano, inicialmente ajeno a esta tradición, que viajará hasta el Bajo Aragón para descubrir la Tamborada y las nueve localidades de la Ruta del Tambor y Bombo.

El propio espectador irá descubriendo a la vez que el protagonista las diferentes formas de tocar, los sonidos propios de cada localidad y, sobre todo, a las personas y generaciones que mantienen viva esta tradición. "El protagonista recorrerá los pueblos durante los actos y hablará con gente en cada uno para tratar de ir descubriendo la esencia de una tradición como esta que acoge al de fuera y que va intrínseco en el ADN de los vecinos de los pueblos de la Ruta asegurando el relevo generacional", dice Guimerá, quien en más de una ocasión ha salido a tocar en pueblos como Híjar, "sin tener mucha idea de tocar", reconoce.

José Ángel Guimerá, a la izquierda, tocando el tambor en Híjar en 1999. / Archivo personal

Búsqueda de protagonista, localizaciones y colaboraciones mexicanas

El objetivo del encuentro del día 21 en Morelia es compartir la situación por la que atraviesa el proyecto, su planteamiento narrativo y visual y, sobre todo, los próximos pasos de producción donde caben todo tipo de fórmulas incluidas posibles co-producciones mexicanas. A esta presentación se convoca a actores, productores, cineastas y otros profesionales del audiovisual mexicano interesados en conocer la película y explorar posibles vías de colaboración.

Durante el viaje, Guimerá realizará entrevistas con expertos y visitas a futuras localizaciones de rodaje que estén vinculadas al genio calandino y al rodaje de 'Nazarín'. Entre ellas se encuentran los Estudios Churubusco, fundamentales en la historia del cine mexicano y estrechamente relacionados con la etapa profesional de Buñuel en el país, así como Casa Buñuel México, la que fuera residencia del cineasta en Ciudad de México.

El viaje incluirá también la visita y documentación de otros espacios relacionados con 'Nazarín', la película rodada por Buñuel en México en 1958 y estrenada en 1959, que ocupa un lugar especialmente relevante en la investigación desarrollada para 'Tamborada'. El sonido de los tambores de Calanda vuelve a aparecer como un vínculo entre esos dos territorios. "Ese rastro sonoro es precisamente el punto desde el que comienza el viaje del documental", apunta.

Una vez en España el rodaje será en Semana Santa. Calcula que entre las dos siguientes, aunque cabría la posibilidad de rodar al completo en la de 2027. "Si consiguiésemos financiación suficiente e incluso co-producciones, el año que viene podría ser una realidad", apunta.