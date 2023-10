Ana Jarque: «Queremos que Expo Caspe crezca todavía más, sin perder su esencia e impulsando los motores de la ciudad»

Es la primera vez que va a vivir Expo Caspe como alcaldesa. ¿Cómo lo afronta?

Como todas las cosas que estamos preparando durante este primer año, me ilusiona y tengo muchas ganas de mejorar. Para mí es muy importante y una gran oportunidad organizar una feria como esta que se está consolidando y que ha alcanzado ya la 41 edición. Es un mérito que cuesta conseguir y mantener. Por tanto, tenemos que darle un reconocimiento a todos los antiguos lideres caspolinos que han pasado por la administración y consistorio y han ido dando vigor a esta feria. Por todo ese trabajo, quiero esforzarme y dar reconocimiento a Expo Caspe, sin olvidar la esencia de la feria.

¿Cómo se organiza desde el consistorio una feria de estas características?

Cuando llegamos al ayuntamiento ya estaban las fechas decididas, pero enseguida nosotros aportamos ideas que creo van a ser muy positivas. Tenemos una zona de vino, también actividades lúdicas durante los tres días en el recinto ferial, además, de conferencias para aprender y tener la oportunidad de formarnos en diferentes ámbitos, como por ejemplo, en el reciclaje y la forma en la que nos perjudica el no realizar una buena gestión de los residuos.

¿Por qué es importante que la feria crezca?

Desde el consistorio queremos darle crecimiento porque es uno de los motores que impulsa la economía en la comarca y en el municipio. Lamentablemente, somos la comarca y la localidad más pobre de todo Aragón. Son datos que me gustaría que fueran más positivos y por todo ello tenemos que trabajar para impulsar la economía.

Mantener la esencia de la feria también es un pilar fundamental en el desarrollo de Expo Caspe...

Así es, no podemos olvidarnos de que nuestro motor económico es la agricultura y la ganadería y queremos aprovechar la feria para darle ayudarla. Por todo ello, cuando llegué al ayuntamiento y empecé a hablar con las técnicas que organizan Expo Caspe propuse unas jornadas de agricultura y ganadería. Todas ellas contarán con la ayuda de importantes entidades caspolinas, como por ejemplo, una conferencia sobre la PAC que proporciona la UAGA, otra de Viveros Abel sobre el pistacho y también una jornada con la Cooperativa de Caspe dedicada al porcino.

¿Qué situación atraviesa la agricultura en Caspe?

¿Y la ganadería?

Este sector parece estar un poco mejor. No nos podemos quejar, en los últimos años el porcino ha crecido bastante y está generando empleo. Aun así tenemos que apoyarlo. Siempre digo que las cosas grandes hay que hacerlas todavía más y las pequeñas tratar de hacerlas crecer. Por eso, no podemos pensar en conformarnos en nada y tratar de crecer lo máximo.

¿Qué supone para el municipio tener una feria tan importante como esta?

A nivel de número de stands, ¿Cómo se prevé?

Este año hemos crecido, la verdad es que estamos bastante bien. De momento tenemos confirmados el 95% de los stands y faltan muy pocos por completar. Además, ha habido muchos comerciantes que han querido volver a nuestra feria. La pandemia pasó factura y estuvimos dos años sin Expo Caspe, por lo que muchos expositores buscaron su forma de mantenerse en otras ferias y hubo una decaída. En la actualidad, estamos creciendo e intentamos ir a algunas ferias con la intención de recuperar a todos aquellos que ya no vienen. Además, queremos recordarles que Expo Caspe existe y tiene una media de 30.000 visitantes. De tal modo, tenemos ilusión y queremos superarnos año tras año.

Después de 41 ediciones Expo Caspe se ha convertido en un referente tanto en la comarca como en Aragón...

Así es, lo ha hecho porque mantiene la esencia de feria de pueblo, además de un orden y gran variedad en sus pabellones. En todas las exposiciones que he estado no he visto ninguna igual de ordenada como la de Caspe, aquí tenemos todo bien distribuido. Podemos encontrar una zona de ganadería, de asociaciones, de comercio, alimentación y lúdica. Además, de muchas actividades dirigidas a todos los públicos y edades.