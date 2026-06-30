Andorra incrementa en un 5,1% las tasas de la escuela infantil y reduce media hora del servicio por falta de niños

El Ayuntamiento de Andorra actualizará las tasas de su escuela infantil, actividades artísticas, culturales, formativas y deportivas para cumplir con la revisión del IPC, realizada por última vez en 2024. El incremento alcanza el 5,1% en el caso de la escuela, tal y como explicó la corporación en el pleno ordinario celebrado este lunes. La modificación de dichas ordenanzas fue aprobada con 10 votos a favor de los ediles del PSOE, IU, PP y Teruel Existe y 2 abstenciones de los concejales del PAR.

La corporación andorrana ha querido sacar adelante esta modificación para que las actividades puedan empezar en septiembre con los nuevos precios. Así, por ejemplo, la matrícula de las clases de danza se incrementará de los 9,30 euros a los 11,50; mientras que la mensualidad pasará de los 24 a 25 euros. “Es una actualización después de dos años, no creemos que sea una subida muy elevada. Obviamente se respetarán todas las bonificaciones para familias numerosas”, explicó Rafa Guía, alcalde de Andorra.

En lo que respecta a la escuela infantil La Malena, el incremento es del 5,1%. Se mantendrán las modalidades de pago en función del horario contratado por necesidades familiares. En ese sentido, cabe señalar que los precios de la matrícula varían según la renta per cápita y los horarios elegidos.

En el caso de este último servicio, además, el pleno aprobó reducir el horario de la modalidad A (horario completo), quedando estipulado de 8.30 a 16.00, tras un informe remitido por la directora del servicio en el que informa que hay muy pocos niños que utilizan el servicio de 16.00 a 16.30. “En el caso de que durante el curso se vuelva a detectar una necesidad en esa media hora se estudiaría volver a ofrecer el servicio”, explicó la concejal de Cultura y Educación y portavoz socialista, Isabel Zamora.

Sin plan económico financiero

Como parte del pleno, otro de los puntos que se aprobó de forma unánime fue el que proponía dejar sin efecto el plan económico financiero 2026/2027, que fue aprobado por el ente municipal el 1 de junio. Todo ello después de que el BOE estableciera una exención excepcional para los ejercicios 2026-2027, con la que las entidades locales quedan exentas de presentar y aprobar un plan de este tipo.

Esta exención se aplica cuando los Ayuntamientos incumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto en las liquidaciones de los presupuestos de 2025 o 2026, siempre y cuando dicho incumplimiento se derive exclusivamente de la utilización del remanente de tesorería para gastos generales o del exceso de financiación afectada del ejercicio anterior, como era el caso en el Ayuntamiento de Andorra.

Además, el Ayuntamiento también aprobó prorrogar por una anualidad más el contrato de limpieza de edificios y dependencias municipales, a la empresa Limcamar S.L. El punto salía adelante por unanimidad.