‘Iberos en ruta 2026’ propone cinco actividades para dinamizar los yacimientos menos conocidos del Bajo Aragón Histórico

El Consorcio de Patrimonio Íbero de Aragón propone un otoño con cinco actividades a lo largo del mes de octubre para dar a conocer los vestigios de la antigüedad en el Bajo Aragón Histórico. Bajo el lema 'Íberos en Ruta 2026' la entidad presenta diversas iniciativas que permitan conocer el patrimonio de las cinco comarcas. La intención es poder crear nuevas propuestas que combinen la puesta en valor de los yacimientos y los centros de visitantes asociados a través de diferentes instrumentos culturales y didácticos.

La intención es aportar «movimiento» a los yacimientos y dejar atrás la concepción de las visitas estáticas tradicionales. «Los yacimientos, centros de interpretación y espacios patrimoniales forman parte de un territorio vivo y dichos recursos turísticos y patrimoniales pueden articularse mediante itinerarios culturales, actividades educativas, visitas, encuentros, acciones de divulgación y propuestas de participación ciudadana», explican.

La iniciativa pretende, por tanto, favorecer una visión integrada del patrimonio ibérico, conectando yacimientos, municipios, centros de interpretación, investigadores, administraciones y ciudadanía y de manera paralela enlazar didáctica, puesta en valor del patrimonio arqueológico y fomento de la identidad local vinculada al patrimonio.

Primer encuentro en Fabara

La jornada inaugural será este domingo con la apertura del yacimiento del Roquizal del Rullo en Fabara. La actividad comenzará a las 11.00 con la apertura institucional de la jornada. A las 11.20 Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arqueología Internacional, ofrecerá la conferencia 'El Roquizal del Rullo (Fabara, Zaragoza) de la Edad del Bronce al Hierro en el Noreste de la Península Ibérica'.

Seguidamente, a las 12.30, se celebrará una mesa redonda para debatir sobre los últimos trabajos e intervenciones que se han hecho en el yacimiento en la que particiaparán los arqueólogos Pere Rams y Jose Antonio Benavente con Jorge Abril como moderador. La jornada se cerrará a partir de las 17.00 con la visita guiada y la inauguración del yacimiento.

Actividades durante todo el otoño

Las actividades continuarán el 14 de octubre con la sesión 'Arqueología en el aula' en el CEIP Juan Ramón Alegre de Andorra con un cuentacuentos a cargo de Políglota Teatro y la sesión 'Ulubun: un naufragio en tu piscina' para explicar a los escolares cómo se trabaja en un yacimiento submarino.

El 17 de octubre se ha organizado la sesión 'Itinerarios con historia' una marcha senderias experimental entre el yacimiento de La Guardia en Alcorisa y los alfares ibéricos de Mas de Moreno en Foz-Calanda. Dos lugares que antiguamente estuvieron conectadaos. Seguidamente, la programación se completará con la presentación en Alcañiz del libro 'Guerras Celtíberas' de Francisco Romeo el día 29 de octubre y la visita al centro de visitantes y los yacimientos de Torre Cremada y Tossal Montañes en Valdeltormo el día 31 de octubre.

«La intención es poder trabajar con lugares que aunque tienen la misma importancia a menudo quedan lejos de los circuitos, hemos intentado hacer algo diferente», explica Abril. Este evento se enlaza con las Jornadas Europeas de Patrimonio para poner en red los proyectos y las iniciativas que se desarrollen en el marco de estos eventos, y, por tanto- como se desarrolló ya en las Jornadas Europeas de Arqueología de Junio- integrar al Consorcio Patrimonio Ibérico en Aragón en redes nacionales y europeas de protección y puesta en valor del Patrimonio.

Todas las actividades propuestas son gratuitas y no requieren de inscripción previa. En relación a las visitas a los yacimientos, se recomienda llevar calzado cómodo, agua y protector solar. Además, desde la origanización, se recomienda ir con turismos altos a la visita a Torre Cremada (se organizarán grupos en el centro de visitantes de Valdeltormo). La actividad educativa programada en Andorra el 14 y 15 de octubre está reservada para escolares.

El proyecto cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Fabara, Ayuntamiento de Valdeltormo, Comarca del Matarraña, Ayuntamiento de Foz Calanda, Ayuntamiento de Alcorisa, , Comarca del Bajo Aragón, Ayuntamiento de Andorra y Ayuntamiento de Alcañiz. Del mismo modo, colabora desde el punto de vista técnico y didáctico el Centro de Estudios Locales de Alcorisa (CELA) y la Start up de la Universidad de

Zaragoza Arqueología y didáctica.