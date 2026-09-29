Andorra recupera el horario habitual de su Escuela Infantil tras la petición de varias familias

El horario de la Escuela Infantil La Malena de Andorra se mantendrá finalmente hasta las 16.30. El Ayuntamiento aprobó en el pleno del lunes retomar el servicio a petición de varias familias usuarias, recuperando así la media hora que había sido objeto de modificación en un pleno anterior. La decisión mantiene las tasas ya aprobadas.

Silvia Quílez, portavoz del PP en el Ayuntamiento, proponía el próximo año pasar una encuesta a las familias para saber con exactitud cuales son sus necesidades. Tanto el alcalde, Rafa Guía, como el concejal de Izquierda Unida, Raúl Romero, coincidieron en esa necesidad de conocer de forma directa las necesidades de las familias para adecuar en el futuro la oferta horaria del servicio a la demanda real.

La sesión también abordó la actualización de diferentes precios públicos y tasas municipales, entre ellos los correspondientes a determinados servicios de protección y salvamento, maquinaria municipal, publicación del periódico de información municipal, aprovechamientos de bienes patrimoniales y el tanatorio municipal, así como diversas tasas relacionadas con licencias, ocupación de la vía pública, cementerio, servicios urbanísticos, instalaciones y otros servicios municipales.

La actualización de los precios públicos se plantea tomando como referencia el IPC interanual, situado en el 4,3 %, según se explicó durante la sesión. En este punto, la concejal popular volvió a proponer realizar estudios de cada uno de los servicios municipales para ver si se pueden mejorar, petición que hace años viene realizando, a lo que el primer edil respondió que “recogía el guante de Silvia”. Ambos puntos relativos a Imposición y ordenación de tributos recibieron 7 votos a favor y 4 abstenciones por parte de los concejales del PP y el PAR.

Otro de los acuerdos destacados fue la modificación del contrato del servicio de limpieza de las dependencias municipales, con el objetivo de incorporar las necesidades derivadas de la ampliación de la residencia de personas mayores. El Pleno aprobó por unanimidad desestimar las alegaciones presentadas por la empresa adjudicataria y aprobar la modificación del contrato, al considerar que se trata de servicios adicionales derivados de una situación sobrevenida y que la modificación se encuentra dentro de los límites establecidos por la legislación de contratos del sector público.

Adhesión al sistema provincial para el ciclo del agua

En materia de gestión del agua, el Pleno aprobó inicialmente la adhesión del Ayuntamiento de Andorra al sistema provincial para la prestación de servicios relacionados con el ciclo integral del agua para el periodo 2027-2032, promovido por la Diputación Provincial de Teruel. Durante el debate se planteó inicialmente la adhesión a los módulos 1, 2, 4 y 5, aunque finalmente, tras plantearlo el grupo Popular y el de Izquierda Unida, se acordó incorporar también el módulo 3, relativo a conservación, reparación y diagnóstico, aunque el alcalde argumentaba que estas actuaciones se hacen con personal propio y por eso se había descartado incorporarlo inicialmente.

De esta forma, el Ayuntamiento contratará el conjunto de módulos por un importe máximo estimado de 36.850 euros anuales. La medida permitirá contar con asistencia especializada en aspectos como el control sanitario, la desinfección y tratamiento del agua, así como apoyo técnico para la digitalización de contadores y redes, en el marco del proceso municipal de gestión del servicio. El alcalde también dejó claro que la intención del equipo de gobierno es remunicipalizar el servicio del agua. En este punto se obtenían 9 votos a favor y las abstenciones de los dos concejales del PAR.

El Pleno aprobó asimismo la anulación y rectificación de obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados, por un importe total de 148.454,32 euros, con el objetivo de actualizar la contabilidad municipal y reflejar la situación económico-financiera y presupuestaria real del Ayuntamiento. El acuerdo incluye obligaciones correspondientes a distintos ejercicios y conceptos que permanecían pendientes en la contabilidad municipal. La propuesta fue aprobada con el respaldo de los grupos municipales.



También por unanimidad se aprobó la anulación y rectificación de derechos pendientes de cobro correspondientes a los ejercicios 2009 a 2023, por un importe total de 193.886,35 euros. La propuesta, previamente informada por Secretaría y fiscalizada por Intervención, contempla distintos derechos reconocidos que finalmente no se materializaron, entre ellos licencias e impuestos, derechos relacionados con la Diputación Provincial, subvenciones y otros conceptos. La medida tiene como finalidad adecuar los saldos contables a la realidad económico-financiera del Ayuntamiento.

Por último, se fijaron las fiestas locales de Andorra para 2027, que serán el 29 de marzo, Pascuica, y el 9 de septiembre, San Macario. En el turno de ruegos y preguntas se planteó la situación de las aceras de la carretera Alloza y de la zona próxima al antiguo matadero, donde se han detectado filtraciones en viviendas. El Ayuntamiento acordó revisar ambas situaciones para determinar su origen y adoptar las medidas que correspondan.