Las nuevas reinas de Calanda toman el relevo en el arranque de las fiestas del Pilar

Calanda ha dado el pistoletazo de salida a sus fiestas de la Virgen del Pilar con la presentación de sus nuevas reinas, en una jornada marcada por la tradición, la música y la emoción. Eva Dueñas, Andrea Caldúbar, Carla Celma, Emma Zabal, Esther Daniela Franco y Celia Monzón tomaron el relevo de las reinas salientes en una tarde-noche que reunió a numerosos vecinos en las calles y en el Pabellón de Festejos.

Los actos comenzaron con el desfile de carrozas, desde la Glorieta de Doña Oliva Gasque hasta la plaza de España. Las nuevas reinas recorrieron las calles acompañadas por la Banda de Música de la Asociación Musical Gaspar Sanz, en un ambiente festivo y muy animado. Numerosos vecinos salieron a las calles para disfrutar del desfile, que concluyó en la Plaza de España, junto a la casa natal de Luis Buñuel.

Después del recorrido tuvo lugar la recepción oficial de las reinas y las autoridades en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Calanda. Allí, el mantenedor de las fiestas, Tomás Redondo Mercadal, firmó en el libro del Ayuntamiento y dejó un mensaje de gratitud por el nombramiento. Redondo Mercadal mantiene una estrecha relación con Calanda, donde ejerció como maestro durante 39 años. Entre sus antiguos alumnos se encuentra el actual alcalde, Alberto Herrero, una circunstancia que ambos recordaron durante la jornada.

El mantenedor quiso reivindicar su vocación docente: «A mí la palabra que me gusta maestro. Desde que tengo uso de razón siempre he querido ser maestro y siempre digo que si volviese a nacer volvería a ser maestro».

Las seis reinas entrantes también firmaron en el libro municipal. Posteriormente recibieron una rosa blanca para llevarla hasta el templo y ofrecérsela a la Virgen del Pilar. La comitiva se trasladó después al Templo del Pilar para rendir homenaje a la patrona. Las reinas, el alcalde, el mantenedor y las instituciones depositaron sus rosas blancas a los pies de la Virgen y besaron su manto como símbolo de respeto y devoción. El acto contó además con la actuación de la Coral Calandina, en un ambiente solemne que contrastó con el bullicio del desfile previo.























Imágenes de los actos previos a la recepción de las reinas entrantes 2026 / A.F.

El Pabellón de Festejos se llena para el cambio de reinado

El momento central llegó con el Pabellón de Festejos completamente lleno de vecinos. El acto oficial sirvió para formalizar el cambio de reinado y entregar el testigo a las nuevas representantes de las fiestas. La nueva reina de las fiestas, Emma Zabal Martínez, pronunció un discurso cargado de emoción, en el que agradeció especialmente a sus padres y destacó la responsabilidad que supone representar a Calanda. Las seis jóvenes coincidieron en la ilusión por compartir el año de reinado, pese a tener que compaginar los actos con sus estudios.

Para Eva Dueñas, reina de la Peña Taurina, cumplir este papel supone hacer realidad un deseo de infancia: «Desde siempre he querido ser de la taurina y pues al final aquí estoy». Andrea Caldúbar, reina de la Juventud, explicó que estaba «muy nerviosa y muy contenta» cuando recibió la noticia.

Carla Celma, reina del Melocotón, aseguró sentirse «muy orgullosa de que me hayan elegido», mientras que Esther Daniela Franco, reina del Deporte, recordó que aceptó la propuesta «súper contenta y súper orgullosa». Por su parte, Celia Monzón, Real Moza del Cachirulo, señaló que uno de los actos que más espera es «la ofrenda de flores el día del Pilar».





























Acto recepción de las reinas en el Pabellón de Festejos de Calanda / A.F.

Un pregón marcado por los recuerdos y la emoción

El mantenedor, Tomás Redondo Mercadal, protagonizó uno de los discursos más emotivos de la noche. Sus palabras estuvieron cargadas de recuerdos de sus años como maestro en Calanda y de anécdotas con antiguos alumnos. «Para mí esto ha sido un orgullo que no nunca jamás me podía imaginar que fuese esta figura aquí en este pueblo», afirmó Redondo, quien destacó además el vínculo que mantiene con sus antiguos alumnos: «Afortunadamente mis alumnos me reconocen todavía después de 35 años y la satisfacción que tengo es inmensa».

En su intervención ante los vecinos, animó a disfrutar de las fiestas y a mantener el carácter acogedor de Calanda: «Es tiempo de encuentro, de compartir, de llenar las calles de alegría, de reencontrarse con familiares y amigos, de abrir las puertas a quienes regresan estos días». También reivindicó el valor de las tradiciones y pidió a los jóvenes conocer el significado de las fiestas y la devoción a la Virgen del Pilar. Su discurso concluyó con un mensaje de celebración: «Con enorme emoción y profundo agradecimiento, ¡felices fiestas, calandinos!».

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, cerró la presentación poniendo en valor a las nuevas reinas, la juventud y el trabajo de vecinos y asociaciones que hacen posible las fiestas. Herrero también recordó las dificultades atravesadas por los agricultores durante los últimos meses y destacó su capacidad de superación. En relación con las fiestas, definió estos días como «unos días de fiesta, unos días de alegría, unos días de reencontrarnos con mucha gente».

El alcalde señaló además que uno de sus momentos más esperados es la ofrenda del día del Pilar, cuando «con esa devoción todos los calandinos pasamos a ofrecer nuestras flores». Antes de finalizar, invitó a vecinos y visitantes a compartir las celebraciones: «Calanda es un pueblo de acogida» y, añadió, «nos gusta compartirlo y por eso aprovecho a invitar a toda gente de la comarca y de cualquier otro pueblo que venga a Calanda».

Con el cambio de reinado ya formalizado, Calanda encara sus fiestas del Pilar con sus nuevas representantes al frente y con un programa en el que tradición, devoción, música y encuentro volverán a llenar las calles del municipio.