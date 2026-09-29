Lucía Espada, de Alcorisa, recibe el premio Ángel Alcalá de Humanidades del IES Pablo Serrano de Andorra

Lucía Espada Alloza (Alcorisa, 2008) ha sido la alumna con el mejor expediente de Segundo de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales del IES Pablo Serrano de Andorra del pasado curso 2025-2026. Esta gesta le ha valido ser merecedora del premio Ángel Alcalá Galve, dotado con una cuantía económica de 1.000 euros y el reconocimiento a su trabajo.

Espada terminó Bachillerato con una media de 9,33 y superó la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) con un 12,600. Este lunes regresó rodeada de su familia al instituto a recoger el premio en un acto en el que se reencontró con el equipo docente y al que asistieron los estudiantes de segundo de Bachillerato, la inspectora del centro Milagros Mateo, representantes del AMPA, así como del Centro de estudios locales de Andorra (CELAN). La entrega se realizó en el salón de actos del centro educativo que también lleva el nombre del humanista andorrano fallecido en 2017.

Acaba de comenzar el primer curso del Grado de Estudios Ingleses en la Universidad de Zaragoza, estudios anteriormente conocidos como Filología Inglesa. "Apenas llevo un par de semanas, pero ya me está gustando mucho, estoy contenta", dijo tras recoger el premio. Agradeció el gesto a la familia de Ángel Alcalá de crear este galardón, que además de que reconoce el esfuerzo, supone un empujón para comenzar una vida universitaria ante el desembolso económico que supone salir a estudiar una carrera.

"Disfruté mucho con las asignaturas en Bachiller, especialmente con algunas como Latín y Griego, que me gustaron mucho. El segundo curso ya fue un poco más duro, con momentos de agobio ante los exámenes pero lo he sacado y estoy muy contenta, y también lo estoy de que este reconocimiento acredite ese esfuerzo", reflexionó. "Es un orgullo tener un reconocimiento de este calibre", añadió.

Agradeció desde el atril a la familia de Ángel Alcalá, a las profesoras que la han acompañado durante el Bachillerato y también a su propia familia y amigas. "Han sido todos un apoyo muy grande", apuntó.