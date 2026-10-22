Andorra destina 56.100€ convenios con entidades sociales y culturales locales

El Ayuntamiento de Andorra ha destinado 56.100 euros a los distintos convenios de colaboración, que firmó ayer con 15 asociaciones sociales, culturales y deportivas del municipio. Las ayudas se distribuyen entre seis entidades que trabajan en el ámbito social y nueve dedicadas a la promoción de la cultura, las tradiciones y el patrimonio local.

La entidad que recibe la aportación de mayor importa es la Asociación Bajoaragonesa y Turolense de Toxicómanos y Alcohólicos Rehabilitados (ABATTAR), con 15.000 euros. Más allá de ABATTAR, La Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (ATADI), también renovó la ayuda del Ayuntamiento, dotada con 4.000 euros. La entidad desarrolla programas y actividades encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Por otro lado, el Consistorio colabora con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras Demencias del Bajo Aragón (ADABA) con 4.500 euros, la Asociación de Donantes de Sangre Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, con 2.000 euros, la Asociación de Anticoagulados de Aragón (ASANAR) con 1.000 euros, y la Junta Local de Andorra de la Asociación Española Contra el Cáncer, con una ayuda de 1.200 euros.

Beneficiarios en cultura

En el ámbito cultural, el Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN) recibirá 7.500 euros, la Junta de San Macario, tiene asignados 6.000 euros para el mantenimiento de la ermita y el parque de San Macario, además de para organizar las festividades vinculadas al patrón andorrano; la Junta Local de la Semana Santa contará con una subvención de 3.300 euros, y la Cofradía del Cristo de los Tambores, que dirige la Escuela de Tambores y Bombos para niños y jóvenes, contará con una ayuda de 3.100 euros.

Además, la Peña El Cachirulo José Iranzo, , que tiene más de 50 años de historia, recibirá 3.000 euros, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago San Macario de Andorra se beneficiará de 2.000 euros, y la Cofradía de Santa Bárbara recibirá 1.500 euros.

Además, otras dos asociaciones relacionadas con la conservación y difusión del patrimonio local de Andorra recibirán, cada una, una ayuda de 1.000 euros. Una de ellas es la Asociación de Sedetanos de El Cabo, que participa en la dinamización de las visitas turísticas al poblado íbero de El Cabo. En este enclave, los integrantes de la asociación realizan distintas demostraciones de oficios íberos, elaboran piezas cerámicas y participan como actores en las visitas guiadas teatralizadas del parque arqueológico, donde se recrean, entre otras actividades, ritos funerarios de los antiguos pobladores de la zona.

La otra entidad beneficiaria es la Asociación Cultural Pozo de San Juan, que trabaja en la recuperación y puesta en valor del patrimonio minero conservado en el museo y el entorno del Pozo de San Juan.

El Ayuntamiento ha anunciado también que destinará una ayuda económica al Andorra C.F. y a la Asociación empresarial de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín, aunque no ha especificado el importe.

Otras ayudas municipales

Durante la firma de los convenios, el alcalde de Andorra, Rafa Guía, agradeció a todas las entidades presentes el trabajo que desarrollan en las diversas áreas en las que están implicadas. El primer edil recordó que, además de estas subvenciones directas nominativas, el Ayuntamiento dispone de otras líneas de ayudas. En concreto, el consistorio destina 10.000 euros a ayudas de acción social y 3.000 euros a subvenciones para la promoción de la cultura.

Asimismo, el Consistorio contempla una partida de 10.000 euros destinada a ayudas a personas celíacas y otra de 6.000 euros para financiar el cambio de electrodomésticos en los hogares de Andorra. El objetivad e esta última línea de subvenciones es favorecer y mejorar la eficiencia energética en los hogares andorranos.