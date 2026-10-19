El Bajo Aragón reivindica más recursos contra el cáncer y que un tratamiento de 10 minutos no se convierta en un viaje de 8 horas

Lazos rosas ya penden de balcones y fachadas de algunas poblaciones del territorio, y en algunas lo hará en los próximos días. Con esta acción, desde ayuntamientos y asociaciones quieren visibilizar el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que se conmemora cada 19 de octubre. En el marco de este día, tratan también de incidir en la importancia de la detección precoz y la inversión continuada en investigación, además de en la dotación de recursos de cercanía en el medio rural para evitar desplazamientos a las ciudades.

Una herramienta clave en la prevención es el programa de cribado de cáncer de mama, que en Aragón alcanzó el año pasado -últimos datos disponibles- una tasa de participación del 72,3%. Son tres puntos por encima del 70% que establece como referencia la Guía Europea de Calidad en el cribado y el diagnóstico, y la provincia de Teruel fue la más participativa. Desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón instan a todas las mujeres aragonesas de entre 50 y 69 años a participar en el programa. De hecho, la tasa de detección del programa es de 5,7 cánceres por cada 1.000 mujeres exploradas. El 73% de los tumores diagnosticados fueron en estadios iniciales, "lo que implica un mejor pronóstico y mejor calidad de vida de las mujeres", dicen.

El cribado consiste en hacer una mamografía cada dos años a todas las mujeres de 50 a 69 años, que por su edad tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Cada mujer recibe una carta con el día, la hora y el lugar de la cita. Después se le comunica el resultado y cuándo debe volver a la siguiente revisión. De este modo, a lo largo de 2025 se han enviado 76.995 invitaciones y se han realizado 55.695 exploraciones.

Puesta del lazo rosa en el ayuntamiento de Utrillas, con la AECC y el alcalde, Joaquín Moreno, leyendo el manifiesto. / Ayto. Utrillas

Teruel, la provincia más participativa

Por provincias, Teruel registra la participación más alta, con un 84,4% (6.858 exploraciones de 8.124 invitaciones). Le siguen Huesca, con un 75,6% (10.372 exploraciones de 13.724 invitaciones), y Zaragoza, con un 70% (38.465 exploraciones de 55.147 invitaciones). Las tres provincias han superado la referencia europea. La participación aumenta con la edad, ya que, entre las mujeres de 50 a 54 años se ha situado en el 66,8%. Ha subido al 72,2% en el grupo de 55 a 59 años y al 75% en el de 60 a 64. Ha alcanzado el 76,2% entre las de 65 a 69 años.

Cabe recordar que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, tanto en el mundo como en Europa. Cuando se detecta en estadios tempranos, la supervivencia es alta: la media de la Unión Europea es del 96% y sigue aumentando con el tiempo. Por su elevada incidencia y su alta supervivencia, es el cáncer con mayor prevalencia en España, con gran diferencia sobre el segundo tumor más frecuente en mujeres, el colorrectal. "El estilo de vida saludable tiene un papel fundamental en la prevención. Limitar el consumo de alcohol, evitar el tabaco, seguir una dieta mediterránea y hacer actividad física, sobre todo después de la menopausia, son medidas que ayudan a evitar que aparezca el cáncer", señalan desde Sanidad.

Objetivo 2030: conseguir supervivencia del 70% de media en todos los tipos de cáncer

Desde las asociaciones del territorio celebran esta respuesta por parte de las mujeres de la provincia de Teruel, y recuerdan en la necesidad de no bajar la guardia. "No quiere decir que no tengamos que estar atentas a cualquier cambio que notemos en nuestro cuerpo ya sea un pequeño bulto, un cambio de aspecto en un pecho... Lo que sea que notemos hay que comunicarlo al médico de cabecera", señala María Jesús Martín, miembro de la junta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Alcañiz. Esta recomendación la extiende a todas las mujeres, tanto a las que entran en el cribado por edad, como a las que no por el mismo motivo. "Cada vez se están detectando en personas más jóvenes, por eso hay que explorarse, también aunque te hagas la mamografía del cribado, hay que estar atentas", incide.

Según los datos a nivel estatal, en España en 2026, se prevé que más de 38.000 mujeres serán diagnosticadas de cáncer de mama, y más de 516.000 conviven con el diagnóstico en la actualidad.

Reividicación de una atención "más humana" y en el territorio

Una de las muchas labores que llevan a cabo desde las asociaciones es la escucha. La escucha activa a mujeres que están en el proceso o que lo han pasado y que explican sus necesidades. "Este año desde la Asociación Española contra el Cáncer, reivindicamos una atención más humana e integral que responde a las necesidades de las mujeres con cáncer de mama y sus familias, antes, durante y después del tratamiento", apunta Martín. Consideran clave disponer de espacios y asesoramiento que facilite que las mujeres que están en este proceso, puedan comprender lo que les ocurre. Que puedan participar en las decisiones sobre la propia enfermedad con información clara y rigurosa, encontrar espacios donde sentirse acogidas, contar con profesionales que tengan tiempo para escuchar y disponer de apoyo para afrontar los cambios y retos que la enfermedad trae consigo.

"Es importante que las mujeres se sientan acompañadas y que quienes están a su alrededor sepan cómo hacerlo ya sean familiares, amigos o médicos. En cuanto a los recursos, cuanto más cerca de tu lugar de residencia estén, son muchísimo más efectivos", señala.

Salto de calidad con el nuevo Hospital, pero el medio rural sigue estando lejos: Cuando un tratamiento de 10 minutos se pueden convertir en 8 horas de viaje

Desde la asociación en Alcañiz cuentan con una psicóloga y una trabajadora social para todo el territorio que presta atención en Alcañiz, Calanda, Andorra y Alcorisa. Con la puesta en marcha del nuevo Hospital Comarcal de Alcañiz, ya no atienden en la sede de la asociación en la calle Mayor, 2, sino que atienden ya en el nuevo centro en coordinación con todos los demás profesionales implicados.

Aunque con el nuevo Hospital se ha ganado en calidad y bienestar en las atenciones, el medio rural sigue pesando en un diagnóstico de cáncer. "Si a lo que puede afecta el cáncer de mama al bienestar emocional, imagen corporal, relaciones personales, y a todos los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, sumamos tener que someterte a una radioterapia, eso implica ir a Zaragoza, que es nuestro centro de referencia", apunta Martín. Existe la opción de contar con otra persona con la que viajar, o tomar el transporte habilitado. "Lo hay, pero hace una ruta muy larga por todos los pueblos y una sesión que puede durar 10 minutos se transforma en ocho horas de viaje".

"Todo esto son necesidades que estaría muy bien poder ampliar y tener lo más pronto posible en el propio Hospital de Alcañiz", revindica. En este sentido, celebran la nueva iniciativa por la que la Diputación de Teruel y el Salud vayan a facilitar el cribado de cáncer de mama en el medio rural con una unidad móvil de prevención para que se mueva por la provincia y llegue a pequeños municipios.

Presentación de la Unidad móvil del Programa de Prevención del Cáncer de Mama financiada por la DPT, en un acto con el Salud y Subdelegación del Gobierno. / DPT

Unidad móvil de cribado de cáncer de mama por el medio rural de la DPT y el Salud

La Unidad móvil del Programa de Prevención del Cáncer de Mama ya ha llegado a seis localidades del medio rural en lo que va de año tras el convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Teruel, que financia la iniciativa, y el Servicio Aragonés de Salud del Gobierno de Aragón. El programa en estas seis poblaciones ha gestionado 9.532 citas y validado un total de 6.697 pruebas.

Los datos aportados por la Dirección de Gestión y Servicios Sociales del Sector de Teruel reflejan que, hasta el pasado 15 de octubre, se han realizado 6.592 estudios mamográficos válidos y 105 ecografías, y todo ello sin que las mujeres participantes hayan tenido que desplazarse hasta su hospital de referencia. La Unidad móvil se ha instalado en Teruel, Andorra, Híjar, Calaceite, Maella y Caspe, y en los meses restantes hasta finalizar el año llegará a Cantavieja, Mosqueruela, Cella y Albarracín.

Los resultados de esta puesta en marcha se presentaron este lunes en Teruel en un acto organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en el Día Mundial del Cáncer de Mama. El presidente de la DPT, Joaquín Juste, destacó la labor de “acompañamiento, apoyo, respaldo e investigación” de la asociación. En esta línea, agradeció el trabajo realizado tanto en la “capital” como en “todos los municipios”.

Beatriz Redón, diputada delegada de Bienestar Social, asistió también al acto e incidió en que “el diagnóstico precoz de este cáncer mediante programas de cribado es fundamental para poner freno a la enfermedad. Los buenos resultados en cuanto a supervivencia avalan la necesidad de incidir en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento como herramientas clave, junto a la garantía de un acceso ágil y rápido a las medidas terapéuticas". Instó a todas las mujeres a participar de las pruebas de cribado que acercamos hasta sus localidades. "Estamos convencidas de que acercar el servicio facilita mucho la decisión de hacerse este tipo de pruebas, por lo que nuestra apuesta por este convenio es absolutamente decidida”.