Reclaman agilidad administrativa para aumentar los efectivos de policía local en los pueblos: «Los robos en viviendas se han incrementado en un 75%»

Policías trabajando solos en pueblos de 7.500 habitantes o puestos que llevan años sin cubrirse. Es la realidad a la que todavía se enfrenta el sector de Policía Local del territorio, y ante la que el sindicato CSIF reclama soluciones urgentes, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto. Y es que los delitos en la provincia de Teruel han aumentado en un 18,3% durante el primer semestre de 2026, especialmente en los pueblos. También lo han hecho los robos en vivienda, disparados en un 75,8%.

Una de las localidades que está teniendo más problemas es Andorra, donde solo está operativo uno de los 12 policías locales que debería tener la plantilla por su índice de población. “Es inviable trabajar con un único efectivo en un municipio de tal cantidad de vecinos. Debe encargarse de todo, gestión de denuncias, patrullas...Y al final eso desencadena un agotamiento psíquico y físico", lamenta Jesús Vílchez, representante de CSIF en Teruel.

También están descubiertos municipios como Alcañiz, donde están de baja 13 de los 25 policías del cuerpo de seguridad, o Alcorisa, con la única policía de baja después de denunciar acoso por un incidente en las carrozas de fiestas. Para este último también se lleva tiempo reclamando un segundo efectivo que no acaba de llegar. "Una solo policía no puede trabajar, tanto por la seguridad de los ciudadanos pero también la suya propia. No entendemos como no se ha intentado acelerar este proceso", añade Marco Palacio, responsable de CSIF en Aragón.

También siguen pendientes de mejorar su plantilla otros municipios como Caspe. Allí empezaron a trabajar en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en 2025, aunque el trámite administrativo está siendo lento. Con él se demandaba ampliar los efectivos de policía, así como mejorar las condiciones laborales. "Hay buena disposición del Ayuntamiento, y hemos tenido reuniones, pero al final no se llegan a ver cambios significativos", lamenta Marco.

Traspaso de policías

Muchos localidades del Bajo Aragón Histórico se encuentran a la espera de la resolución de la convocatoria conjunta de policía local, impulsada desde el Gobierno de Aragón precisamente para solventar la falta de efectivos. No obstante, la medida también se está desarrollando de una forma excesivamente lenta, según adelantan desde CSIF. Andorra, por ejemplo, solicitó incorporar 6 efectivos a través de esta iniciativa, aunque no será hasta finales de noviembre cuando se den a conocer los resultados de los exámenes.

Aun así, la solución no llegaría de forma inmediata. "Si entraran los seis conseguiríamos mejorar mucho, pero el problema es que con la academia se nos van otros cuatro meses, por lo que, entre acabar los exámenes, prácticos y psicotécnicos, nos plantaríamos en abril del año que viene", lamenta Vílchez.

El traspaso de policías locales de un Ayuntamiento a otro en situaciones extremas, explican desde CSIF, podría ser una solución. No obstante, se seguirían enfrentando con una grave falta de personal. "Días festivos o necesidad se podría recurrir a esta opción, pero en el territorio implicaría dejar a pueblos descubiertos porque solo cuentan con un efectivo", concretan.