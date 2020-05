Andorra reabre al público parte de sus instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Andorra ultima los preparativos para reabrir al público parte de las instalaciones deportivas de la localidad este jueves. “Viendo como está la normativa y en la fase en la que nos encontramos vamos a dar apertura a las pistas exteriores, en este caso la pista de atletismo y las dos pistas de tenis, que es lo que nos permite la ley”, explicó Andrés González, concejal de Deportes del Consistorio andorrano.

El objetivo principal, según señaló, es abrir “con todas las garantías” de seguridad, por ello no se podrá acceder a los vestuarios. El aforo estará regulado, aunque por el momento no se va a utilizar ningún sistema de cita previa, puesto que no se esperan aglomeraciones ni grandes concurrencias de personas. “Se podrán usar las pistas sobre hora y media pero se podrán ir manejando entre ellos, que es lo que se solía hacer”, añadió González. En cuanto a las pistas de tenis, quedan prohibidos los partidos de dobles, pudiendo jugar al mismo tiempo únicamente cuatro personas, dos en cada pista, una por campo de juego.

Respecto a la pista de atletismo podrán hacer uso de ellas una persona máximo por cada calle, durante sesiones de hasta dos horas de duración de 17.30 a 21.00 horas. Además, se establecerán horarios para que los menores de 14 años también puedan disfrutar del deporte en estas instalaciones, como también venían realizando hasta la crisis sanitaria del Covid-19. “Esperemos que no haya un aforo desmedido, pero aún así tendremos los medios para que no haya ningún problema”, concluyó González.