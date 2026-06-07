Decenas de jóvenes nadadores miden su pericia en salvamento y socorrismo en aguas abiertas de La Estanca

Primero en la arena y luego en el agua. La preparación en socorrismo es amplia y concienzuda y tan importante es entrenar los reflejos como la destreza en el agua. Decenas de jóvenes nadadores en edad escolar compitieron este sábado en una de las pruebas del campeonato de Salvamento y Socorrismo en Aguas Abiertas, que se disputó en el embalse alcañizano en una jornada organizada por el Club Natación Bajo Aragón. Entre 60 y 70 deportistas, además de los acompañantes, hicieron de la cita un encuentro festivo dentro de la competición.

Salvamento y Socorrismo en Aguas Abiertas en La Estanca de Alcañiz. / B. Severino

Participaron cinco clubes aragoneses como son Andorra, Caspe, Zaragoza, Calatayud y los anfitriones, el Club Natación Bajo Aragón con sede en Alcañiz. El clima fue benévolo pero el calor fue en aumento durante las horas de competición. Comenzaron dentro del campin, con las pruebas de arena en las que los competidores deben correr a la señal a coger la bandera. "Es una especie del juego de las sillas, pero empiezan tumbados en la arena y van eliminándose porque deben coger un testigo que está en el otro lado, pero parten de espaldas sin ver dónde están. Se van eliminando hasta que queda una final entre dos", explica Gerardo Belloch, el presidente de la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo.

Salvamento y Socorrismo en Aguas Abiertas en La Estanca de Alcañiz. / B. Severino

De la arena saltaron al agua a completar diferentes pruebas con y sin tablas, y completando recorridos marcados por boyas. "Son bastante llamativas estas pruebas, hay rescate, se remolca, y se nada, pero no solamente", añade, porque la siguiente oportunidad de ver estas pruebas es el sábado 20 en Caspe, donde se disputará la final en el Mar de Aragón.

Los caspolinos toman el relevo en hacer una final a los alcañizanos, que la acogieron el pasado año. "Es un día bonito, de convivencia aunque son pruebas importantes porque así los chicos y chicas siguen su preparación en todo tipo de pruebas para socorrismo. En nuestro club, la mayoría de competidores en cuanto cumplen los 16 años se sacan el título y los tenemos repartidos por las piscinas trabajando", apunta el presidente del club alcañizano, Óscar Vargas.

El de socorrista es uno de los nichos de mercado laboral cada verano y, con las piscinas climatizadas, ya todo el año. Consideran que esta disciplina va a más, aunque han acusado la falta de una piscina acorde a las necesidades de entrenamiento. El cierre provocado hace dos años por obras de la nueva que está todavía por ponerse en marcha, obligó a los clubes a buscar otras alternativas. "Mientras está abierta vamos entrenando, y alguna vez hemos ido a Calanda porque tenemos convenio, y hemos podido emplear una de 25 de metros", apunta Vargas. Aguas abiertas es, de momento, la única competición que pueden organizar. "Ojalá pronto dispongamos de unas instalaciones en condiciones para poder realizar las competiciones de piscina", desea.