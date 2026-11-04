Andorra subirá un 4,3% las tasas de la residencia en 2027 y establecerá cuatro niveles de dependencia

La Residencia municipal Los Jardines de Andorra actualizará sus tarifas en 2027 con una subida del 4,3% en en los usuarios que formen parte de las categorías ligero y severo. El Ayuntamiento aprobó este martes en un pleno extraordinario, una modificación de las ordenanzas fiscales que contempla pasar de las dos categorías actuales a cuatro niveles de atención (ligero, moderado, grave y severo). La propuesta salió adelante con ocho votos a favor (PSOE IU) y tres abstenciones (PP, PAR y Vox).

El objetivo es "adaptar las tarifas a las necesidades de apoyo de cada residente, de manera que el precio del servicio se ajuste al nivel de atención que requiere cada persona". "La valoración se realizará en el propio centro una vez que se produzca el ingreso del usuario. Se ha actualizado tanto el primer tramo como el último un 4,3% y el resto se han mantenido", puntualizó Isabel Zamora, portavoz del PSOE.

La modificación se enmarca en una actualización más amplia de las tasas municipales para el próximo ejercicio, tomando como referencia el IPC interanual de agosto de 2026. La concejal popular manifestó su conformidad con algunos de los cambios, especialmente los relacionados con la residencia, aunque consideró necesario realizar un estudio más profundo de los servicios municipales. "Aun estando de acuerdo en el incremento de la residencia al incluir los dos tramos, en otras tasas creo que se tiene que hacer un estudio en profundidad", expresó Silvia Quílez portavoz del PP.

Según explicaron en el pleno para determinar la categoría correspondiente se tendrá en cuenta el índice de apoyo que precise cada residente. Actualmente los usuarios que necesitan menos ayuda, enmarcados en el rango ligero, pagan entre 1.041 euros por una habitación doble a 1.139€ por una individual. Los siguientes rangos de forma gradual son moderado (de 1.266 a 1.331 euros), grave (1.466 a 1.607€) y severo (1.817 a 1.999€).

Subida de otras tasas municipales

La actualización aprobada también afecta a otros servicios e instalaciones municipales, entre ellos las piscinas de verano y cubierta, el rocódromo, las instalaciones culturales y deportivas, las licencias de acometida y enganche y la ocupación de espacios públicos con puestos de mercado, barracas y atracciones. También se revisarán las tarifas de las actividades artísticas, culturales y formativas. "Lo importante es que salga adelante este incremento y que con esta subida se puedan ir haciendo más sostenibles los servicios", explicó Rafa Guía, alcalde de Andorra.

Durante la sesión se aprobaron por unanimidad dos rectificaciones de errores en ordenanzas fiscales. Una de ellas afecta a un tramo de renta per cápita de la Escuela Infantil ‘La Malena’, cuyo límite inferior pasa de 505,29 a 540,55 euros. La otra corrige los descuentos aplicables a familias monoparentales y numerosas en actividades culturales y formativas, que serán del 20% para las familias monoparentales y numerosas de categoría general y del 25% para las numerosas de categoría especial.

El pleno también dio luz verde definitivamente al proyecto de urbanización del ámbito comprendido entre la avenida Teruel y la calle Híjar. Asimismo, aprobó ampliar el contrato de arrendamiento de terrenos municipales a Planta Solar OPDE 17 para permitir sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, a cambio de un canon adicional de 1.000 euros anuales.