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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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29 OCT 2026|

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Andorra destina más de 111.000 euros a mejorar el firme de calles, aparcamientos y viales

Los trabajos incluyen el acondicionamiento del estacionamiento del cementerio municipal, la pavimentación de varias calles y la mejora de la glorieta de la avenida Teruel

Alcalde y concejal de obras durante los trabajos de asfaltado. /Ayto de Andorra
Alcalde y concejal de obras durante los trabajos de asfaltado. /Ayto de Andorra

La COMARCA29 10 2026

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Andorra

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El Ayuntamiento de Andorra está impulsando distintas actuaciones de asfaltado y reasfaltado destinadas a mejorar el estado de los viales y zonas que no estaban asfaltadas y complicaban la circulación y el estacionamiento. La inversión supera los 111.000 euros y entre las intervenciones previstas destaca el asfaltado y acondicionamiento del aparcamiento del cementerio municipal "una actuación especialmente importante ante la próxima celebración de Todos los Santos, el 1 de noviembre, fecha en la que aumenta considerablemente la afluencia de vecinos y visitantes a estas instalaciones", explican desde el ayuntamiento.

Los trabajos permitirán mejorar las condiciones de estacionamiento. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 35.561,49 euros, más IVA e incluye la limpieza y el rasanteo de la superficie y sus márgenes, la aportación de zahorra artificial para regularizar el terreno, el fresado del pavimento existente en las zonas de entronque y la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente, previa aplicación de un riego de adherencia.

Renovación del firme en seis calles

Otra de las actuaciones se centra en las calles perpendiculares situadas entre la avenida Deportiva y la calle Fuentecilla, donde se intervendrá en distintos tramos de El Rosal, La Flor, La Parra, Clavel, Almendro y Olivo, dichas calles presentaban parches e irregularidades en el firme y con esta actuación mejorarán las condiciones de circulación.

Los trabajos han sido adjudicados por un importe de 38.898,65 euros, sin IVA. La intervención contempla el fresado de cinco centímetros del asfalto deteriorado, la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente y la adecuación de arquetas y pozos de registro a la nueva rasante. También se realizarán los ajustes
necesarios en los encuentros con las aceras para favorecer la correcta evacuación de las aguas pluviales.

Mejora de los viales del entorno del Edificio Interadministrativo

El programa de actuaciones incluye asimismo el asfaltado del entorno del Edificio Interadministrativo de Andorra, que albergará los servicios del ayuntamiento de atención al ciudadano, con el objetivo de reforzar y mejorar la pavimentación de los viales de esta zona y adecuarlos a las necesidades de circulación vinculadas al uso del centro. El ayuntamiento ha invertido en esta actuación 24.179,21 euros, más IVA. Por último, se contempla la mejora del firme de la glorieta situada en la avenida Teruel, una intervención adjudicada por 12.906,14 euros, sin IVA.

Esta actuación permitirá corregir las deficiencias existentes en este punto de circulación. La glorieta no estaba asfaltada con anterioridad, a excepción de la salida, cuyo pavimento presentaba un estado de deterioro importante. Los trabajos incluyen el fresado de las zonas afectadas, el saneamiento de los puntos hundidos y la extensión de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, con el fin de corregir los baches y mejorar las condiciones de seguridad vial.

Más de 111.000 euros en actuaciones de pavimentación.

La suma de los importes correspondientes a estas cuatro intervenciones asciende a 111.545,49 euros, IVA excluido. Esta cifra reúne el presupuesto base de licitación del aparcamiento del cementerio y los importes de adjudicación de las otras tres actuaciones. Todas las actuaciones se han adjudicado a la empresa Construcciones y Excavaciones Lecha, S. L.

Con este conjunto de trabajos, el Ayuntamiento de Andorra "continúa avanzando en la conservación y mejora de las infraestructuras viarias municipales, atendiendo tanto a las necesidades de mantenimiento del firme como a la adecuación de espacios de uso cotidiano para los vecinos y visitantes".

Trabajos de asfaltado en una de las calles. /Ayt de Andorra
Trabajos de asfaltado en una de las calles. /Ayt de Andorra

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