Carmelo Callén logra su primer triunfo en el Slalom de Andorra en el cierre de la temporada

Carmelo Callén ha inscrito su nombre en el palmarés por primera vez en la cita bajoaragonesa en el circuito de Karting de Andorra, que ha sido escenario de la última prueba del Campeonato Aragón de Slalom. Su compañero de equipo en el Trofeo Automoción, Fernando Villaro, se aseguraba el título regional, cuatro años después de su anterior triunfo absoluto.

La sexta edición del Slalom Muy Noble Villa de Andorra, que ha contado con 46 participantes este domingo 1 de noviembre, ha tenido tres vencedores distintos a lo la largo de las sesiones oficiales de carrera. El primero de ellos ha sido Fernando Villaro (Peugeot 205 Rally), que ha estado entre los cinco primeros de la clasificación en todas las mangas, superando a Daniel Bitirän (Citroën Saxo) y Carmelo Callén (Peugeot 205 Rally).

En la segunda manga el mejor tiempo lo ha logrado Pablo Escolano (Seat Ibiza Cupra), superando a Daniel Bitrián y David Gumiel (Citroën AX), lo que permitía al primero de ellos colocarse como líder provisional, aunque con solo 15 milésimas sobre Bitrián, que se mantenía segundo.

Ya en el cierre de la jornada, Callén lograba rebajar todos los tiempos de sus rivales, remontando desde la cuarta plaza para lograr su segundo triunfo de la temporada y primero en tierras andorranas. Fernando Villaro se hacía con la segunda plaza, asegurando ese mismo puesto en la general y Daniel Bitrián, lograba la tercera, aunque sin poder mejorar su tiempo anterior.

En el cómputo general tras Callén y Villaro, Pablo Escolano hacía valer su mejor crono de la manga 2 para asegurarse la tercera plaza absoluta, a sólo 43 milésimas del segundo puesto, superando a los dos rivales de Escolano en la lucha por el título, Daniel Bitrián, 4º y el campeón de las últimas 3 temporadas, David Tesán, que se ha hecho con la 5ª plaza.

En la categoría de vehículos de Serie, el triunfo ha sido para Adrián Cavero (Suzuki Swift Sport), líder provisional de la categoría, haciendo valer el crono logrado en la primera de las mangas de carrera. El podio lo han completado Sergio Bercero (Ford Fiesta ST) y Daniel Ojea (Peugeot 206).

La categoría de Debutantes ha sido dominada por los 3 pilotos becados por FADA, a través de la Selección Aragón de Slalom, con victoria para Mario Gómez (Mini Cooper), por delante de Carlos Guillén (Ford Fiesta) y Nuño Mata (BMW 318TI), separados estos últimos por sólo 4 décimas de segundo.

Entre las damas, victoria para Noelia Gascón (Mini Cooper), que llegaba a Andorra con el título asegurado en el Trofeo Mujer & Motor, superando a Silvia Miret (BMW 328I), que finalizó segunda y Sofía Altaba (Volkswagen Lupo), tercera.

Un nuevo piloto en la competición ha sido Marino San José (Audi TT Cabrio), que se ha hecho con el triunfo en Master 55, superando al ya campeón José Luis López (Renault Clio RS), segundo y a Andrés Fuertes (Peugeot 205 Rally), que completaba el podio.

La categoría abierta a vehículos Históricos solo ha contando con la presencia del ya campeón Javier Cameo, que ha finalizado 12º de la clasificación absoluta a los manos de un Mini Morris.

Completando las clasificaciones de la prueba, los dos primeros pilotos de la general aseguraban el triunfo en el Trofeo Automoción en el equipo Lizaga & Man, sumando un total de 37 puntos. Empatados a 20 puntos finalizaban los otros dos equipos del podio, decidiendo la segunda plaza la calidad de los puestos, en favor del Karting Indoor Plaza, de Daniel Bitrián y Víctor Sanz, por delante de Talleres HLC, formado por David Tesán y David Gumiel.

Clasificación final del Campeonato

Tras la séptima prueba de la temporada, la clasificación final del Campeonato ha coronado a Fernando Villaro, superando a Daniel Bitrián y David Tesán, manteniendo las posiciones en las que se llegaba a la última cita del año.

En Serie tampoco ha habido cambios en las plazas de la provisional, con título para Adrián Cavero, clasificado por delante de Samuel Caseras y Daniel Ojea. Lo mismo ha ocurrido en Debutantes donde se han mantenido las posiciones, con triunfo absoluto para Nuño Mata, segunda plaza para Mario Gómez y tercera para Ánchel Echegoyen y en el Trofeo Automoción, en el que los 3 primeros equipos clasificados son Lizaga & Man, Karting Indoor Plaza e IRC Motor.

Las categorías que llegaban ya decididas antes de la prueba andorrana, son tres, Históricos con título para Javier Cameo, por delante de Pablo Alquézar, Mujer & Motor, para Noelia Gascón, superando a Aitana Pérez y Ana María Rubio y Master 55, con José Luis López, Santiago Altaba y Andrés Fuertes en las primeras posiciones.