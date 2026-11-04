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04 NOV 2026|

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La DPT amplía en 50.000 euros el presupuesto de los Bonos de Comercio Rural para dinamizar la economía de los pueblos

La iniciativa, impulsada conjuntamente con la Cámara de Comercio de Teruel, refuerza el apoyo a los pequeños negocios y mantiene los descuentos hasta el próximo 20 de noviembre. El límite máximo de compra se amplia para los usuarios de 420 a 900 euros

Usuarios utilizando el Bono de Comercio Rural en Mirambel./ DPT
Usuarios utilizando el Bono de Comercio Rural en Mirambel./ DPT

La COMARCA04 11 2026

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La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha ampliado en 50.000 euros el presupuesto destinado a los Bonos de Comercio Rural, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel que tiene como objetivo fomentar el consumo en los establecimientos comerciales de los pequeños municipios de la provincia. Esta aportación se produce después de que los 63.000 euros destinados inicialmente a la campaña se hayan agotado, lo que refleja la buena acogida de la iniciativa entre los consumidores y el interés por aprovechar los descuentos para realizar compras en los establecimientos rurales.

Los Bonos de Comercio Rural permiten a los consumidores realizar sus compras con un 25% de descuento en los establecimientos adheridos, favoreciendo que el gasto revierta directamente en la economía de los pueblos. La nueva dotación económica permitirá seguir ofreciendo este incentivo y generar nuevas oportunidades de venta para los comerciantes de los pequeños municipios.

Además de la ampliación presupuestaria, se han incrementado los límites máximos de compra y canje establecidos para consumidores y establecimientos, con el objetivo de facilitar un mayor aprovechamiento de los fondos disponibles y continuar estimulando las compras durante las últimas semanas de la campaña.

En el caso de los consumidores, el límite máximo de compra pasa de 420 euros actuales hasta los 900 euros por persona, lo que supone pasar de un ahorro máximo de 105 euros a 225 euros de descuento por consumidor.

Respecto a los establecimientos participantes, el límite máximo aumenta desde los 10.000 a los 18.000 euros en aquellos comercios que sean los únicos de su actividad en el municipio, lo que equivale a incrementar la parte subvencionada de 2.500 a 4.500 euros. Por otra parte, en las localidades donde existen varios establecimientos adheridos de una misma actividad, el límite pasaría de 2.500 a 4.800 euros por establecimiento, aumentando la subvención máxima de 625 a 1.200 euros.

Esta medida busca responder a la situación actual de la campaña, en la que 16 de los 58 establecimientos participantes ya han alcanzado el límite máximo de canje establecido. La ampliación de estos importes permitiría que dichos negocios pudieran continuar beneficiándose de la iniciativa y que los consumidores dispusieran de un mayor margen para realizar sus compras con descuento.

Desde la Cámara de Comercio se considera especialmente importante reforzar la campaña durante el mes de noviembre, un periodo en el que tradicionalmente disminuye el consumo en los pequeños municipios. El incremento de los límites contribuiría a mantener el ritmo de compras, aprovechar los fondos disponibles y favorecer que el impacto económico de la campaña llegue a un mayor número de establecimientos.

El plazo para canjear los Bonos de Comercio Rural permanecerá abierto hasta el próximo 20 de noviembre, por lo que los consumidores podrán continuar aprovechando esta campaña para realizar sus compras en los establecimientos participantes y beneficiarse del ahorro que ofrece el programa.

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