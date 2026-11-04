«El Maestrazgo no es un decorado»: los alcaldes de Viento Alto exigen al MITECO el desbloqueo del Clúster para aplicar más de 100 medidas sociales

Tras el respaldo obtenido por el Tribunal Supremo, desde la Asociación Viento Alto exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) "que permita de forma inmediata" el inicio de las obras del Clúster eólico del Maestrazgo. Consideran que es el momento "después de que el Supremo haya confirmado en sentencia firme" el visto bueno ambiental del conjunto del proyecto, y la legalidad de las autorizaciones del parque eólico El Cid I. "Cada día que pasa sin obras es un día perdido para unos pueblos que no pueden esperar más", apuntan.

Aseguran que "la sentencia del alto tribunal ratifica lo que llevamos más de nueve años defendiendo desde los municipios", dicen. Defienden que el proyecto ha sido estudiado con rigor, se ha tramitado conforme a Derecho y puede desarrollarse con todas las garantías. "La justicia nos ha dado la razón; lo que no puede devolvernos es el tiempo perdido", han lamentado en una rueda de prensa este miércoles.

"El Tribunal Supremo ya ha hablado. Ha confirmado que las decisiones recurridas son ajustadas a Derecho, ha avalado la evaluación ambiental del Clúster y ha confirmado los permisos de El Cid I. Ahora le toca al Ministerio actuar y permitir que las obras comiencen de inmediato. Nuestros pueblos no pueden seguir esperando”, ha señalado Fernando Safont, presidente de Viento Alto y alcalde de La Iglesuela del Cid.

El Supremo avala la evaluación ambiental del proyecto

Para Viento Alto, resulta especialmente relevante que el Tribunal Supremo no se limite a confirmar la validez formal de las autorizaciones, sino que entre de lleno en el fondo de las principales alegaciones ambientales formuladas contra el proyecto y respalde expresamente la evaluación realizada.

La sentencia concluye que el órgano ambiental actuó “con plena sujeción al principio de legalidad” y aplicó los requisitos más exigentes atendiendo a los principios de prevención y precaución ambiental.

Estas exigencias tuvieron efectos concretos sobre el diseño del proyecto, entre ellos la eliminación de dos parques completos, la supresión de otros 23 aerogeneradores y la modificación de las infraestructuras de evacuación. El Supremo también respalda la evaluación conjunta de los 22 parques, al considerar que permitió un análisis más completo, y concluye que se realizó un estudio detallado de las posibles afecciones sobre la Red Natura 2000.

“Durante años se ha tratado de presentar este proyecto como si su tramitación ambiental hubiera sido deficiente. La sentencia dice exactamente lo contrario: confirma que la Administración aplicó criterios especialmente exigentes, que estudió detalladamente las afecciones y que el proyecto se modificó precisamente para garantizar una mayor protección del territorio”, ha señalado Safont.

Asimismo, el Tribunal reconoce expresamente que el proyecto tiene un “interés público superior” como instalación de energías renovables. Señala que no se han aportado pruebas claras de daños ambientales importantes que no puedan ser reducidos o compensados mediante las medidas previstas.

“No podemos perder más tiempo”

Desde Viento Alto consideran que esta sentencia debe poner fin a la situación de incertidumbre que ha acompañado al proyecto durante los últimos años y que, para los municipios, se ha convertido ya en una situación que califican de límite.

“No pedimos ningún privilegio. Pedimos que un proyecto que tiene su evaluación ambiental avalada por el Tribunal Supremo y el apoyo del cien por cien de los municipios en los que se va a desarrollar pueda empezar a construirse. No podemos perder más tiempo. Cada mes que pasa, nuestros pueblos pierden vecinos y oportunidades que ya no vuelven”, ha afirmado Safont. Recuerdan, además, que antes de esta sentencia, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya habían rechazado en distintas ocasiones las peticiones para paralizar cautelarmente el proyecto.

Por ello, "entendemos que el pronunciamiento firme del Supremo aporta al Ministerio la seguridad jurídica necesaria para permitir el inicio inmediato de las obras". Mantener el bloqueo después de esta sentencia, dicen, "solo prolonga un perjuicio que están pagando nuestros vecinos".

Más de 100 medidas sociales: ayudas para vivienda, apoyo a residencias, escuelas infantiles, al emprendimiento y a empresas

Desde Viento Alto defienden que el Clúster eólico del Maestrazgo supone inversión, empleo, actividad económica e ingresos para los ayuntamientos, que permitirán reforzar servicios e infraestructuras y mejorar la calidad de vida en los pueblos. "Nuestros plenos municipales ya han aprobado más de 100 medidas de alto impacto socioeconómico que están listas para ejecutarse de forma inmediata en cuanto comiencen las obras", apuntan.

Entre las medidas se encuentran ayudas para la vivienda, rebajas del IBI, residencias de mayores y guarderías, apoyo a familias, jóvenes y mayores, mejoras de infraestructuras y servicios municipales, y medidas de apoyo al comercio local, la ganadería y el emprendimiento. "No son promesas ni proyectos sobre el papel: son acuerdos ya adoptados por nuestros plenos que solo esperan a que empiece la construcción para hacerse realidad", insisten.

"El Maestrazgo no es un decorado. Aquí vivimos familias, jóvenes, mayores, autónomos, ganaderos y empresarios que necesitan oportunidades para poder quedarse. Hay residencias, guarderías y ayudas a la vivienda ya aprobadas que solo esperan a que empiecen las obras”, ha señalado Safont.