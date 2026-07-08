Actualizado 12:56

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

08 JUL 2026|

Actualizado 12:56

La andorrana Irene Ciércoles firma el mejor tiempo de las semifinales y luchará por las medallas en el Europeo júnior de Múnich

La nadadora de 16 años se clasifica para la final de los 50 metros espalda tras dominar tanto la ronda clasificatoria como las semifinales y confirma su gran momento de forma con la selección española

Imagen de archivo de Irene Ciércoles durante una competición / @irene_periquita
Imagen de archivo de Irene Ciércoles durante una competición / @irene_periquita

Jesús Burgos08 07 2026

Comentar

Andorra

Deporte

La nadadora andorrana Irene Ciércoles continúa escribiendo una de las páginas más brillantes de su todavía joven carrera deportiva. La deportista de 16 años se ha clasificado para la final de los 50 metros espalda del Campeonato de Europa Júnior de Natación, que se celebra en Múnich, después de completar una primera jornada impecable en la que ha sido la más rápida tanto en las eliminatorias matinales como en las semifinales de la tarde.

La jornada comenzó en las piscinas del Olympic Park de Múnich, donde un total de 66 nadadoras, distribuidas en nueve series, buscaban una de las 16 plazas para las semifinales. Ciércoles dominó el octavo grupo con un tiempo de 28.24 segundos, un registro que, además de darle el pase a la siguiente ronda, fue el mejor de todas las participantes en la sesión matinal.

Ya por la tarde, la nadadora andorrana volvió a demostrar su excelente estado de forma al imponerse en la segunda semifinal con un espectacular 27.97, rebajando su marca de la mañana y convirtiéndose nuevamente en la más rápida de todas las semifinalistas. Tras ella finalizaron la francesa Jeanne Lechevalier (28.25) y la neerlandesa Eva Rottink (28.40).

En el mejor momento

La clasificación para la final confirma el extraordinario momento que atraviesa la deportista andorrana, que llegaba al Europeo tras protagonizar una brillante actuación en el Campeonato de España Open. Allí logró la marca mínima para representar a España en la cita continental y se proclamó campeona de España en los 100 metros espalda con un tiempo de 1:00.10, consolidándose como una de las grandes promesas de la natación nacional.

Con apenas 16 años, Irene Ciércoles afrontará ahora la final continental con la ilusión de pelear por las medallas frente a las mejores especialistas europeas de su categoría. Su sobresaliente rendimiento en las dos primeras carreras del campeonato la sitúa entre las principales candidatas al podio y confirma la progresión de una nadadora que sigue dando pasos de gigante en la élite internacional.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Andorra C.F. lanza su campaña de abonos con el reto de superar los 700 socios: «Para volver a creer»

El club presenta una emotiva campaña que apela a su historia y al sentimiento de pertenencia mientras busca seguir creciendo socialmente tras consolidar su regreso a Tercera RFEF

Comentar

El Andorra C.F. lanza su campaña de abonos con el reto de superar los 700 socios: «Para volver a creer»

El calor no da tregua: Caspe alcanza 43,3 ºC y el Bajo Aragón afronta otra jornada extrema

La ola de calor mantiene los avisos por temperaturas máximas, tormentas y riesgo de incendios en buena parte del territorio

Comentar

El calor no da tregua: Caspe alcanza 43,3 ºC y el Bajo Aragón afronta otra jornada extrema

Vías de una dirección, refuerzo de seguridad y señalización extra: Teruel prepara un amplio dispositivo de cara al turismo masivo por el eclipse

La planificación se está realizando dentro de una coordinación estatal, con atención al tráfico, las carreteras y a los puntos de observación oficiales

Comentar

Vías de una dirección, refuerzo de seguridad y señalización extra: Teruel prepara un amplio dispositivo de cara al turismo masivo por el eclipse

El Club Natación Bajo Aragón pone rumbo al Campeonato de España tras firmar un brillante final de temporada autonómica

Los deportistas alcañizanos cerraron el campeonato autonómico con una amplia cosecha de medallas y ya preparan su participación en las playas de Noja y Laredo

Comentar

El Club Natación Bajo Aragón pone rumbo al Campeonato de España tras firmar un brillante final de temporada autonómica

El talento del Bajo Aragón deja huella en el Campeonato de España de voleibol con una gran representación en la selección autonómica

Nueve jugadores de Alcañiz representaron a Aragón en el CESA 2026 celebrado en Lugo, consolidando el excelente momento de la cantera bajoaragonesa

Comentar

El talento del Bajo Aragón deja huella en el Campeonato de España de voleibol con una gran representación en la selección autonómica

Adrián Lecha y Belén Maniega ganan el XX Rally Bajo Aragón tras un emocionante duelo con Tortajada

La pareja se impuso con su nuevo Renault Clio RS en una prueba marcada por el calor y decidida en los dos últimos tramos cronometrados

Comentar

Adrián Lecha y Belén Maniega ganan el XX Rally Bajo Aragón tras un emocionante duelo con Tortajada
Periódico del Bajo Aragón Histórico