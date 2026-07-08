La andorrana Irene Ciércoles firma el mejor tiempo de las semifinales y luchará por las medallas en el Europeo júnior de Múnich

La nadadora andorrana Irene Ciércoles continúa escribiendo una de las páginas más brillantes de su todavía joven carrera deportiva. La deportista de 16 años se ha clasificado para la final de los 50 metros espalda del Campeonato de Europa Júnior de Natación, que se celebra en Múnich, después de completar una primera jornada impecable en la que ha sido la más rápida tanto en las eliminatorias matinales como en las semifinales de la tarde.

La jornada comenzó en las piscinas del Olympic Park de Múnich, donde un total de 66 nadadoras, distribuidas en nueve series, buscaban una de las 16 plazas para las semifinales. Ciércoles dominó el octavo grupo con un tiempo de 28.24 segundos, un registro que, además de darle el pase a la siguiente ronda, fue el mejor de todas las participantes en la sesión matinal.

Ya por la tarde, la nadadora andorrana volvió a demostrar su excelente estado de forma al imponerse en la segunda semifinal con un espectacular 27.97, rebajando su marca de la mañana y convirtiéndose nuevamente en la más rápida de todas las semifinalistas. Tras ella finalizaron la francesa Jeanne Lechevalier (28.25) y la neerlandesa Eva Rottink (28.40).

En el mejor momento

La clasificación para la final confirma el extraordinario momento que atraviesa la deportista andorrana, que llegaba al Europeo tras protagonizar una brillante actuación en el Campeonato de España Open. Allí logró la marca mínima para representar a España en la cita continental y se proclamó campeona de España en los 100 metros espalda con un tiempo de 1:00.10, consolidándose como una de las grandes promesas de la natación nacional.

Con apenas 16 años, Irene Ciércoles afrontará ahora la final continental con la ilusión de pelear por las medallas frente a las mejores especialistas europeas de su categoría. Su sobresaliente rendimiento en las dos primeras carreras del campeonato la sitúa entre las principales candidatas al podio y confirma la progresión de una nadadora que sigue dando pasos de gigante en la élite internacional.