La Marcha del Mezquín ultima los preparativos para celebrar su 28ª edición el próximo domingo 15 de noviembre en La Cañada de Verich. La cita senderista, consolidada en el calendario deportivo del territorio, ofrecerá tres recorridos circulares de diferente distancia y dificultad moderada para facilitar la participación de personas de distintas edades y condiciones físicas. La organización cuenta ya con unos 360 inscritos y confía en que la cifra aumente considerablemente durante los últimos días de inscripción.

El plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta el miércoles 11 de noviembre. «La gente ya sabes, siempre espera a última hora para inscribirse», explica Juan Carlos Guardiola, miembro de la junta organizadora. La previsión habitual de la prueba se sitúa en torno a los 900 participantes, aunque la asociación prepara los avituallamientos y la comida para atender aproximadamente a un millar de personas.

Tres distancias y salida desde las 8.00

Los participantes podrán elegir entre tres itinerarios circulares con salida y llegada en La Cañada de Verich. El recorrido largo tendrá 19,55 kilómetros y 470 metros de desnivel positivo; el intermedio, 16,48 kilómetros y 446 metros de ascenso, mientras que la alternativa corta contará con 11,58 kilómetros y 332 metros de desnivel. Las tres propuestas alcanzarán una altitud máxima de 920 metros.

La jornada comenzará temprano. El pabellón municipal abrirá a las 7.00 para la recogida de dorsales y camisetas, mientras que las salidas estarán permitidas desde las 8.00. Quienes opten por el recorrido corto podrán comenzar hasta las 10.00, aunque también tendrán la posibilidad de hacerlo antes.

La organización establecerá controles horarios en determinados puntos para garantizar que todos los participantes puedan completar los itinerarios con seguridad. En caso de que algún senderista llegue demasiado tarde para afrontar la distancia elegida, se podrá modificar el marcaje para acortar el recorrido.

Además, los dorsales también podrán recogerse durante la tarde del sábado en el pabellón de La Cañada de Verich, una opción pensada para quienes quieran adelantar los trámites antes de la jornada.

Una marcha sin competición y con sello voluntario

Tras 28 ediciones, la Marcha del Mezquín mantiene una fórmula que combina deporte, naturaleza y convivencia. No hay clasificación ni premios para los primeros en llegar, ya que el objetivo es disfrutar de una jornada de senderismo. Los avituallamientos, abundantes y pensados también como puntos de encuentro, y la comida final en el municipio forman parte de la experiencia.

Guardiola atribuye la continuidad de la prueba al trabajo desinteresado de sus integrantes. La asociación organizadora es independiente y funciona íntegramente con voluntarios, muchos de ellos vinculados al proyecto desde sus inicios. «Aquí nadie cobra un céntimo, es todo trabajo desinteresado», subraya.

La marcha también mantiene su compromiso con el medio ambiente. Tras el paso de los últimos participantes, miembros de la organización recorren los itinerarios para retirar las cintas de señalización y cualquier residuo, con el propósito de dejar el monte en las mismas condiciones en las que lo encontraron.

La ruta también permitirá disfrutar de algunos de los paisajes más destacados de la zona, con el mirador de la Sierra del Sideral como uno de sus principales atractivos. Guardiola destaca este enclave por sus vistas y lo considera «uno de los miradores más bonitos que hay en el Bajo Aragón». Aunque la mayor parte de los inscritos procede de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, la convocatoria también atrae a senderistas de otros puntos de España, incluidos participantes de Madrid que repiten año tras año.