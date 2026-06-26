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26 JUN 2026|

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La andorrana Irene Ciércoles logra la mínima absoluta para los Europeos de natación con solo 16 años

La nadadora se proclama campeona de España de los 100 espalda y firma el segundo mejor registro español de todos los tiempos

La andorrana Irene Ciércoles en el Open de España de Natación, disputado en Palma de Mallorca / @rfen_oficial
La andorrana Irene Ciércoles en el Open de España de Natación, disputado en Palma de Mallorca / @rfen_oficial

Jesús Burgos26 06 2026

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Andorra

Deporte

La progresión de Irene Ciércoles sigue rompiendo barreras. La joven nadadora de Andorra, de tan solo 16 años, firmó este jueves una actuación histórica en el Open de España de Natación, disputado en Palma de Mallorca, tras proclamarse campeona nacional de los 100 metros espalda con un tiempo de 1:00.10 que también le otorga la mínima absoluta para disputar el Campeonato de Europa de París.

La deportista del Club Natación Sant Andreu no solo cumplió el objetivo de clasificarse para la gran cita continental, sino que lo hizo con autoridad. En las series matinales ya había rebajado la marca exigida para los nadadores sub-20 al detener el cronómetro en 1:00.64, asegurándose su presencia internacional. Sin embargo, lejos de conformarse, en la final dio un paso más y rebajó en 28 centésimas la mínima absoluta fijada por la Federación Española (1:00.38), imponiéndose con un espectacular registro de 1:00.10.

La marca confirma definitivamente el enorme crecimiento de la nadadora andorrana, que este mismo curso ya había acreditado un tiempo de 1:00.19 y que ahora pasa a ocupar la segunda posición del ranking español de todos los tiempos en dicha distancia. Solo la plusmarquista nacional, Carmen Weiler, que posee el récord de España con 58.83 segundos, ha nadado más rápido que Ciércoles.

El techo de Ciércoles está lejos

El Open de España está sirviendo para confirmar el enorme potencial de una deportista que continúa quemando etapas a gran velocidad. Aunque sigue entrenando diariamente en el Club Natació Sant Andreu, donde se formó desde categoría alevín, el pasado mes de abril fue incorporada al grupo de alto rendimiento del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, dirigido por el prestigioso técnico Ben Titley. Se trata de un programa reservado habitualmente para nadadores con nivel internacional absoluto, un reconocimiento al talento que viene demostrando la joven aragonesa.

A pesar de haber conseguido ya la clasificación para los Europeos absolutos de París, el gran objetivo competitivo de Ciércoles durante este verano continúa siendo el Campeonato de Europa Júnior, que se celebrará el próximo mes de julio en Múnich.

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