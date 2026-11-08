Gorka Eizmendi, Alexandre Borges y Hugo Fuertes se proclaman campeones de España de Rallycross en Alcañiz

MotorLand Aragón ha puesto este domingo el punto final a su temporada de carreras de 2026 con la disputa de la Gran Final del Campeonato de España de Rallycross (CERX Loterías). El circuito alcañizano ha sido escenario de la última cita puntuable del calendario nacional, que ha decidido los títulos de SuperRX, CrossCarRX y JuniorRX.

La representación aragonesa ha contado con tres participantes que han competido en casa. La zaragozana Naiara Trampal y el oscense Javier Mimbrera, natural de Sallent de Gállego, han participado en la categoría JuniorRX, mientras que el binefarense Nacho Barrau, con el dorsal 77, ha corrido en CrossCarRX.

La categoría reina, SuperRX, ha dejado la primera victoria nacional del tinerfeño Eduardo Domínguez, que ha conseguido imponerse gracias a su velocidad y a una acertada estrategia en la Joker Lap, la vuelta alternativa que forma parte de las carreras de rallycross. Su precisión en este tramo ha resultado decisiva para cruzar la meta en primera posición.

El segundo puesto ha sido para Carlos Negro, después de una disputada carrera, mientras que el vasco Gorka Eizmendi ha completado el podio. Su tercera posición le ha permitido sumar los puntos necesarios para proclamarse campeón de España de SuperRX.

Competición CrossCarRX

En CrossCarRX, el francés David Meat ha repetido la victoria conseguida el pasado año en MotorLand Aragón. El piloto ha dominado la carrera desde la salida al volante de uno de los monoplazas de propulsión trasera que compiten en esta modalidad, logrando su segundo triunfo consecutivo en Alcañiz.

El podio lo han completado Aleix Costa, segundo, y Marc Batlle, tercero. Sin embargo, el título nacional ha sido para el portugués Alexandre Borges, que ha terminado en cuarta posición. Este resultado le ha permitido obtener los puntos necesarios para conquistar el Campeonato de España de CrossCarRX, pese a no conseguir la victoria en la última carrera.

Campeón definitivo en la Junio RX

La categoría JuniorRX también ha resuelto su campeonato con una victoria del nuevo campeón. El madrileño Hugo Fuertes, con el dorsal 33, ha dominado los cronos de la mañana y ha confirmado su superioridad durante la Gran Final. Su regularidad sobre el trazado mixto de asfalto y tierra le ha permitido conseguir tanto el triunfo en MotorLand como el título nacional de JuniorRX.

Por detrás de Fuertes han terminado Adrián Fernández, en segunda posición, y Juan Salas, tercero, completando el último podio de la temporada en la categoría destinada a los pilotos más jóvenes.