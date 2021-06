Animalistas del Bajo Aragón denuncia el sacrificio de cigüeñas para iniciar obras en el Convento de Santo Domingo de Caspe

La Asociación Animalistas del Bajo Aragón ha denunciado públicamente la destrucción y sacrificio de nidos y polluelos de cigüeña en el Convento de Santo Domingo de Caspe, ruinas ubicadas junto al edificio de la estación de la ciudad. Lamentan que se haya procedido a instalar los andamios cuando estas aves están en pleno periodo de nidificación, «y las crías, pese a que son de tamaño grande, no han aprendido a volar», ha detallado Mariano Martínez, vocal de la asociación.

«Es muy lamentable que los políticos que gestionan ese Ayuntamiento no hayan podido esperar hasta septiembre, cuando los polluelos de las cigüeñas ya no necesitan el nido, para que la empresa que realiza las obras no tenga que actuar de esta manera tan cruel contra unas aves, que, como las cigüeñas sí que son verdaderos momentos naturales a conservar. Principalmente porque siempre se debiera de tener más en cuenta la conservación de la biodiversidad, que restaurar ruinas que ni siente ni padecen el dolor que, sin ningún reparo, y como si fuesen tejas a las que tiran al suelo, acaban muertas, mezcladas con los demás materiales de deshechos«, ha reclamado Martínez. Ha explicado que los hechos se han producido esta semana y que «han tirado los nidos como si fueran tejas», ha dicho.