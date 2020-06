Alerta en Caspe por un brote de coronavirus en trabajadores de varias fincas de la localidad

Seis personas, trabajadores temporales en la campaña de la fruta de Caspe, han dado positivo en coronavirus y se encuentran en este momento en su domicilio en cuarentena. Esta noticia salió a la luz este lunes por la tarde, confirmada por parte del Ayuntamiento de la localidad, el cual ha pedido “calma y tener más prevención que nunca” a toda la población.

Estos seis hombres contagiados están aislados en sus habitaciones ya que conviven con otras seis personas en un mismo domicilio. Estas últimas han dado negativo en las pruebas que se han realizado al entorno por protocolo. La alarma saltó en el centro de salud caspolino al acudir uno de los infectados que presentaba alguno de los síntomas, aunque de manera leve. Al hacer la prueba al resto de convivientes se dieron cuenta de que la mitad de ellos habían contraído el virus.

“Al tratarse de casos leves y de estar controlados siguen en su domicilio, no ha hecho falta utilizar los espacios limpios con los que contamos para posibles rebrotes masivos”, explica la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles. “La amenaza de nuevos contagios nunca ha dejado de existir y así lo hemos manifestado siempre desde el consistorio. No podemos relajarnos y debemos de cumplir escrupulosamente con las medidas de seguridad dictadas por el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Sanidad”.

Los doce temporeros que conviven en este domicilio de la Ciudad del Compromiso han trabajado hasta día de hoy en varias fincas de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, las cuales están realizando en este momento pruebas y exámenes de temperatura a todos sus trabajadores y tomando las pertinentes medidas de seguridad.

El Ayuntamiento de Caspe está a la espera de las decisiones que puedan tomar desde Salud Pública y por el momento no se han llevado a cabo ningún tipo de restricciones a la ciudadanía. Sin embargo, aconsejan que se tomen todas las medidas de protección necesarias tanto en viviendas como en establecimientos y comercios de la zona.

Comarcas en Fase 2

El rebrote de Caspe se dio a conocer unas horas más tarde del anuncio de DGA de hacer regresar a la fase 2 a las comarcas oscenses de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca. Entre estas tres comarcas suman 24 casos de los 33 notificados en Aragón. De hecho, por la mañana, el ministro de Sanidad situó al rebrote de Zaidín como «el único que preocupa actualmente al Ministerio en territorio nacional».

Como explicaron en rueda de prensa desde DGA, se trata de brotes que se han detectado en los últimos días también en Binéfar y alrededores entre trabajadores en el entorno agrícola, exportaciones e industrias. En Zaidín se ubica el más importante localizado en una empresa de frutas donde el domingo se efectuaron 187 pruebas PCR y test serológicos. Se han dado 14 positivos que, según el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, «irá en aumento».

El presidente aragonés, Javier Lambán, aseguró el jueves antes de saltar este foco, que si fuera necesario se restringiría de nuevo la movilidad en caso de brotes del virus. Es por ello, que pidió «responsabilidad» a la ciudadanía, mensaje que reiteró ayer la consejera. Sira Repollés reconoció que no se puede prohibir ya que es una cuestión que solo se puede aplicar en estado de alarma, por ello «recomendó no salir ni entrar a estas comarcas». Falo destacó que no implica volver al «confinamiento» y apeló también a la responsabilidad social.