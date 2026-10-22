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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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22 OCT 2026|

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Fayón denuncia problemas de cobertura móvil desde el pasado mes de septiembre: «No funciona nada»

Los vecinos se quejan de cortes intermitentes y el Ayuntamiento recalca que Movistar ni ha contestado ni ha resuelto la incidencia

En el caso de Imagen de archivo de la localidad de Fayón./ Ayto
En el caso de Imagen de archivo de la localidad de Fayón./ Ayto

Sofía Fondevilla22 10 2026

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Los vecinos de Fayón llevan dos meses sufriendo cortes intermitentes de cobertura, que están afectando a actividades como la compra, al no funcionar correctamente los datáfonos. Desde septiembre, tampoco se pueden realizar operaciones bancarias en el cajero ni emplear el teléfono con normalidad. "Cuando se cae la cobertura no funciona nada y la gente se está cansando", ha recalcado el alcalde, Roberto Cabistany, preocupado por la situación en el municipio.

El Ayuntamiento ha denunciado la situación y ha pedido explicaciones a Movistar, propietaria de la única antena que da servicio en la localidad. "No nos contestan y no sabemos cuál es el problema", ha aseverado el alcalde. La situación en Fayón es compleja de por sí, al solo disponer de la antena de Movistar, que incluye algunas otras compañías, aunque no todas.

Si de por sí, no todas las líneas telefónicas tienen asegurada la cobertura, cuando falla la única infraestructura telefónica en la localidad, la situación se agrava aún más, dejando incomunicados a los cerca de 450 habitantes del municipio.

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