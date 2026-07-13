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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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13 JUL 2026|

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Aragón mantiene al menos hasta el miércoles el riesgo extremo por fuegos en casi toda la comunidad

Todo el territorio estará durante los próximos días en alerta naranja por altas temperaturas y máximas que podrían alcanzar los 39ºC

Mapas con las alertas de incendios forestales para los próximos días./ INFOAR
Mapas con las alertas de incendios forestales para los próximos días./ INFOAR

Marina Monreal13 07 2026

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Aragón mantendrá activa la alerta roja por riesgo de incendios forestales al menos hasta el miércoles en prácticamente toda la comunidad autónoma a excepción de varios puntos del Pirineo y de la zona sur de Teruel. El incendio en Peñarroya que todavía continua activo obliga a extremar aun más la precaución ante incendios. En este sentido, desde DGA recuerdan que todos los medios aéreos con los que cuenta el Gobierno de Aragón están desplegados ahora mismo en el Matarraña y otro foco obligaría a distribuir los recursos disponibles.

Durante la alerta roja queda prohibido encender fuego en espacios abiertos, en las áreas de descanso de la red de carreteras y en zonas recreativas y de acampada, incluidas las habilitadas para ello. Además, se limita el uso de maquinaria y equipos en montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de estos cuando su funcionamiento pueda producir deflagraciones, chispas o descargas eléctricas. Tampoco se permite utilizar material pirotécnico ni arrojar o abandonar objetos en combustión.

Alerta naranja por calor

La zona del Bajo Aragón Histórico se mantiene esta semana con avisos de la AEMET por altas temperaturas. Este lunes el aviso se mantiene amarillo con máximas que podrían alcanzar los 37ºC en varios puntos. La situación se agrava a partir de este martes cuando las máximas llegarán hasta los 39ºC con una situación similar para el miércoles. Por el momento, sí que se descartan avisos por tormentas eléctricas.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, reducir la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible. También aconseja beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; utilizar ropa ligera, clara y transpirable; protegerse con gorra, gafas de sol y crema solar; realizar comidas ligeras; evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas; y no dejar a menores, personas mayores ni animales dentro de vehículos estacionados.

El Gobierno de Aragón insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre. cualquier actividad que pueda originar un incendio. El Gobierno de Aragón insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

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