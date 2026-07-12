Declarado un incendio forestal en Peñarroya de Tastavins en una zona próxima a granjas

Un incendio forestal se ha declarado este domingo por la tarde en el término municipal de Peñarroya de Tastavins. El fuego se encuentra en una zona próxima a una masía y granjas, junto a la carretera A-2413. El aviso se ha recibido a primera hora de la tarde y permanece activo.

En las labores de extinción trabajan tres brigadas helitransportadas con base en Alcorisa, Peñalba y Teruel, tres brigadas terrestres, tres autobombas, además de Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), que dirigen las labores sobre el terreno, y efectivos de la Diputación Provincial de Teruel.

El operativo continúa reforzándose mientras los equipos trabajan para contener las llamas. Por el momento no ha trascendido la superficie afectada ni las causas que han originado el incendio. El pasado martes ya hubo despliegue de medios en el término municipal de la localidad tras el aviso de los vecinos al detectar una columna de humo después de una tormenta eléctrica.

Es el segundo incendio que sufre el territorio este fin de semana. Dos brigadas terrestres y dos autobombas de Infoar siguen trabajando sobre el terreno del desatado este sábado a mediodía en Cuencas Mineras, concretamente en Cañizar del Olivar, muy cerca del límite con el término municipal de Gargallo.

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