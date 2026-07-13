Incendio de Peñarroya: Más de 300 efectivos trabajan para que el fuego no alcance los Puertos de Beceite

El incendio que se orginó este domingo en Peñarroya de Tastavinas ha calcinado ya más de 350 hectáreas y sigue sin estar controlado. Los trabajos se centran en el flanco derecho, la zona que se encuentran más cerca de los Puertos de Beceite y la localidad de Fuentespalda. El fuego se encuentra pegado a un arroyo y los efectivos desplegados trabajan para frenar el avance, ya que al otro lado se encuentran una extensa masa de pinar de más de 2.000 hectáreas.

Los esfuerzos se centran en la zona norte donde están desplegados los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y en la zona este donde trabajan las brigadas del INFOAR y las cuadrillas llegadas de otros puntos de España. "Es una zona muy compleja de alto valor ecológico, con muchísimo pino en un bosque fondoso y cerrado", ha asegurado Bermúdez de Castro tras la reunión del CECOPI y ha recordado que en la zona hay muchos barrancos que "complican la llegada de las cuadrillas terrestres".

El incendio todavía no está perimetrado y todavía hay muchos focos activos aunque con la disminución del viento el avance es lento. Desde el Gobierno de Aragón el objetivo ahora es estabilizar el incendio y evitar cualquier afección a los municipios del entorno. Esta tarde se espera que hay nuevas rachas de viento qu puedan dificultar la situación.

En la zona trabajan más de 300 efectivos. En concreto por parte de INFOAR trabajan seis brigadas helitransportadas con sus helicópteros, un helicóptero de coordinación, once brigadas terrestres, trece autobombas y tres bulldozer. El Ministerio para la Transición Ecológica ha movilizado una BRIF de Prado de Esquiladores, un avión de coordinación y observación, dos aviones anfibios y un helicóptero medio. También participan Bomberos de la Diputación de Teruel, con dos nodrizas y una autobomba forestal, y Bomberos de la Diputación de Castellón, con una nodriza y tres autobombas. Además, el Ministerio de Defensa ha desplegado una sección de la Unidad Militar de Emergencias que trabaja desde este domingo en la zona.

Mapa con el avance del incendio de Peñarroya./ @METEO_ARAGON

El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) en el incendio forestal de Peñarroya de Tastavíns, dado que sigue siendo necesaria la participación de la Unidad Militar de Emergencias y de un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos de las distintas instituciones.

Esta misma mañana se ha reunido el CECOPI encabezado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por los consejeros de Interior y Medio Ambiente, Roberto Bermúdez de Castro y Luis Biendicho, y por el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero. Se espera que el líder del Ejecutivo aragonés visite la zona en torno a las 12.00 y que el responsable de Medio Ambiente haga lo propio durante la tarde.

Todavía se investiga el origen

Desde el Gobierno de Aragón piden prudencia y aseguran que todavía se están investigando las causas del suceso y que será el Seprona quien informe cuando sea pertinente. Lo que sí que se descarta es que el origen de las llamas se deba a trabajos con una cosechadora. Aun así, fuentes de la Comarca del Matarraña apuntan a un posible fallo de un transformador eléctrico cercano al Santuario Virgen de la Fuente.

Como medida de precaución, el Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavíns ha emitido un bando rogando a los vecinos que salgan lo imprescindible y mantengan las puertas y ventanas cerradas, aunque no se trata de ninguna situación de confinamiento. La carretera A-1414 continúa cortada por la dificultad de transitar en varios puntos.

En cuanto al viento, continúa con una intensidad floja o moderada, con una previsión a partir de las 14.00 horas de entrada de viento de componente sur. Se esperan rachas de viento de entre 30 y 40 km/h en el intervalo entre las 15.00 y las 19.00 horas, que en cualquier caso será de una intensidad más floja que la de ayer domingo. La humedad se ha recuperado durante la noche, mientras que durante el día se espera que baje en torno al 35 o 40%. Las temperaturas se mantienen elevadas, con la opción de alcanzar los 34 grados en el día de hoy.