Aragón TV y Aragón Radio emitirán tres debates provinciales y entrevistas con los candidatos antes del 29-N

El Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) ha aprobado el plan de cobertura de las elecciones generales del 29 de noviembre, que incluye tres debates provinciales, entrevistas a los cabezas de lista, bloques informativos diarios y programas especiales en Aragón TV y Aragón Radio.

El reparto de tiempos y el orden de aparición de cada formación se basan en los resultados de las generales del 23 de julio de 2023, la legislación electoral y las resoluciones de la Junta Electoral Central. Con esos criterios, tendrán cobertura específica las candidaturas de PP, PSOE, Vox, CHA-Frente Amplio Aragón, Teruel Existe y Podemos, según la provincia en la que se presente cada una.

Un debate por provincia

La gran novedad son tres debates entre los cabezas de lista al Congreso, uno por cada provincia aragonesa. Aragón TV emitirá el de Teruel el martes 17 de noviembre, el de Huesca el jueves 19 y el de Zaragoza el miércoles 25. Todos empezarán a las 22.50 y durarán 60 minutos.

Los organizarán de forma conjunta los servicios informativos de Aragón TV y Aragón Radio, con moderadores de la televisión autonómica, y se emitirán a la vez en ambos medios. La radio hará desconexiones provinciales. Si otras instituciones o medios organizan debates nacionales, la CARTV podrá emitirlos si lo aprueba su ponencia electoral.

Entrevistas en Buenos Días Aragón

Las entrevistas a los cabezas de lista empezarán el viernes 13 de noviembre con los candidatos por Teruel y seguirán hasta el día 27 con los de Huesca y Zaragoza. Se emitirán de lunes a viernes desde las 10.00, en el tramo final de Buenos Días Aragón, a la vez en televisión y en radio, esta última con desconexiones provinciales.

Cada entrevista durará entre 8 y 20 minutos según el resultado que obtuvo cada formación en las anteriores generales. Todas estarán disponibles en Aragón Play a partir de las 13.00 del día de emisión.

Bloques diarios y especiales de campaña

Durante la campaña, los informativos incluirán bloques específicos con la actividad, las propuestas y los actos de cada candidatura. En Aragón TV estarán en las dos ediciones de Aragón Noticias y en la reemisión nocturna, con un máximo de cinco minutos. Aragón Radio los incluirá en Buenos días Aragón, en Aragón Noticias 14h y en los informativos del fin de semana, con desconexiones para Zaragoza, Huesca y Teruel.

La campaña arrancará con especiales el jueves 12 de noviembre, a las 23.55 en Aragón TV y a las 23.30 en Aragón Radio. El viernes 27, último día de campaña, habrá especiales de cierre, a las 23.45 en televisión y a las 23.50 en radio.

Noche electoral desde las 19.30 horas

La programación especial de la noche electoral del domingo 29 empezará a las 19.30 en ambos medios. A partir de las 20.00 se ofrecerá el sondeo encargado por RTVE, al que Aragón TV tiene acceso a través de FORTA, y después el seguimiento del escrutinio.

Aragón TV tendrá espacios de análisis de datos y conexiones con colegios electorales, centros de recuento y sedes de los partidos. Aragón Radio desplegará conexiones en las tres provincias y en Madrid, con expertos que analizarán los resultados durante toda la noche. Aragón Play reunirá los principales contenidos electorales para verlos a la carta desde cualquier dispositivo.