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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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09 NOV 2026|

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Aragón destinará 13,6 millones a compensar el aumento de los costes de fertilizantes y energía en el sector agrícola

La medida contempla ayudas de 10 euros por hectárea de secano, 21 euros por hectárea de regadío y 10 euros por unidad de ganado mayor para ganadería extensiva y apicultura

Imagen de archivo de un tractor realizando labores en un campo. / DGA
Imagen de archivo de un tractor realizando labores en un campo. / DGA

La COMARCA09 11 2026

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Agricultura y GanaderíaMundo Rural

El Gobierno de Aragón destinará 13.632.077,79 euros a ayudas de emergencia para compensar parcialmente las pérdidas económicas de agricultores y ganaderos derivadas del incremento de los costes de los fertilizantes y de la energía ocasionado por la crisis en Oriente Próximo. El Consejo de Gobierno autorizó el pasado miércoles el gasto y la convocatoria de estas subvenciones. De la dotación total, 9.088.051,86 euros corresponden a fondos propios del Gobierno de Aragón y 4.544.025,93 euros proceden de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

Estas ayudas se enmarcan en las medidas extraordinarias establecidas por la Comisión Europea para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo, que ha provocado un aumento de los precios de los fertilizantes y de los productos energéticos utilizados en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Cuantías y tipos de ayudas

La convocatoria establece tres líneas de subvenciones en función del tipo de explotación: 10 euros por hectárea para superficies de cultivos de secano, 21 euros por hectárea para superficies de cultivos de regadío y10 euros por unidad de ganado mayor (UGM) para explotaciones de ganadería extensiva de bovino, ovino y caprino, así como para la apicultura.

Para calcular estas ayudas, la orden establece distintas equivalencias según el tipo de explotación. Cada hembra reproductora de ovino o caprino equivale a 0,1 UGM; cada hembra reproductora de bovino, a 0,8 UGM; y cada colmena, a 0,1 UGM. Sobre estas equivalencias se aplicará la ayuda de 10 euros por UGM. Para las superficies agrícolas se tendrán en cuenta las hectáreas admisibles declaradas en la Solicitud Única de la PAC 2026, tanto de secano como de regadío, excluidos los barbechos y los pastos.

La orden establece un máximo de 300 unidades subvencionables por explotación, entre superficies agrícolas y unidades de ganado mayor. Cuando una explotación reúna distintos tipos de unidades subvencionables, se tendrán en cuenta en primer lugar aquellas con mayor importe unitario. No se concederán ayudas cuyo importe calculado sea inferior a 100 euros.

Beneficiarios y tramitación

Las ayudas están dirigidas a personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas ubicadas total o parcialmente en Aragón que hayan presentado la Solicitud Única de la PAC 2026 y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Entre las condiciones para acceder a ellas figura estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social por el ejercicio de la actividad agraria o ser titular de una explotación agraria prioritaria. En el caso de sociedades y entidades, se aplicarán los requisitos específicos previstos en la orden.

No será necesario presentar una nueva solicitud, ya que la tramitación se realizará a partir de la información recogida en la PAC 2026, que permitirá identificar las explotaciones que cumplen los requisitos y calcular las cantidades correspondientes.

Tras la autorización del Consejo de Gobierno, está previsto que la orden de convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Aragón este luenes, cuando entrará en vigor y se podrán consultar todos los requisitos y condiciones de estas ayudas.

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