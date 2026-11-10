El Bajo Aragón Histórico se prepara para la huelga general del 11-N: Estos son los servicios mínimos y los actos previstos

Sindicatos y colectivos sociales apuran los últimos preparativos para la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre en todo el país. Aunque todavía no está claro el seguimiento que tendrán los paros, hay actos convocados en varios puntos del Bajo Aragón histórico.

En Alcañiz, la jornada comenzará a las 8.00 con un recorrido con megafonía desde el solar de los sindicatos por distintos colegios y el IES Bajo Aragón. A las 10.30 se celebrará una concentración junto al instituto, desde donde partirá una marcha hasta la plaza de España. Posteriormente, a las 11.30, está prevista la salida de una caravana hacia Andorra, donde se ha convocado una concentración a las 12.00 en la plaza del Regallo.

Los actos continuarán a las 14.00 en el solar de los sindicatos de Alcañiz, con una concentración y una comida de alforja y camaradería. Ya por la tarde, la Plataforma Unitaria Bajo Aragón Histórico ha convocado una manifestación unitaria a las 19.00, que partirá de la plaza Joaquín Costa y recorrerá las calles de Alcañiz hasta llegar a la plaza de España, donde se leerá un manifiesto.

Por su parte, en la comarca de Cuencas Mineras, UGT ha convocado una concentración a las 17.30 en la plaza del Ayuntamiento de Utrillas.

Servicios mínimos en Aragón

El Gobierno de Aragón ha aprobado este martes, a 24 horas del inicio de los paros, los servicios mínimos que deberán mantenerse durante la huelga general del 11 de noviembre en los servicios públicos de la comunidad.

En el ámbito sanitario, el Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha establecido una cobertura del 100% en las urgencias hospitalarias, las unidades de cuidados intensivos (UCI), la atención telefónica de emergencias del 061 y el transporte sanitario urgente. En el resto de centros sanitarios públicos no se ha fijado un porcentaje general de personal, sino que se ha determinado el número de facultativos necesarios en cada centro y turno. La excepción es la atención continuada, donde también se garantiza el 100% de la plantilla.

En educación, los servicios mínimos contemplan la presencia del 25% del personal docente en los centros públicos y concertados de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial. Además, cada colegio o instituto deberá contar con al menos un miembro del equipo directivo para garantizar la apertura de las instalaciones. El transporte escolar también estará sujeto a servicios mínimos. En concreto, se mantendrá el 100% de las rutas de Educación Especial y de los trayectos ordinarios en las horas punta de entrada y salida de los centros educativos.

En el caso del IES Bajo Aragón de Alcañiz, el centro informó a las familias que la huelga general permite a los alumnos adherirse a la convocatoria. Así, el alumnado de 1º de la ESO requiere de autorización para asusentarse del periodo lectivo y las familias «asumen la responsabilidad de lo que pueda pasarle a sus hijos fuera del centro». Además, se han pospuesto todas las pruebas de clasificación para no afectar al rendimiento del alumnado.

En cuanto al transporte de viajeros por carretera, la actividad se ajustará a la frecuencia habitual de cada línea. Así, se garantizará al menos una expedición completa en aquellas rutas que realizan hasta tres viajes diarios, mientras que en las de mayor frecuencia los servicios mínimos alcanzarán el 40%. Por su parte, el transporte de mercancías deberá asegurar el 100% del suministro de medicamentos, productos sanitarios, bienes perecederos e hidrocarburos destinados a los servicios de emergencia y a instalaciones estratégicas.

En materia medioambiental, la empresa pública SARGA mantendrá activo su dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, con ocho brigadas helitransportadas, once terrestres y 18 autobombas, distribuidas de forma homogénea por el territorio.

Otros servicios afectados

El transporte ferroviario también se verá condicionado por la convocatoria de huelga. Según los servicios mínimos establecidos por Renfe, circulará el 65% de los trenes de Media Distancia y el 73% de los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia. En el caso del transporte ferroviario de mercancías, el porcentaje se reduce al 26%. Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha establecido que deberá permanecer operativo al menos el 20% de las estaciones de servicio de cada comarca, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible.

Cabe recordar que los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no tienen reconocido el derecho a huelga, por lo que estos cuerpos quedan al margen de los paros.

Subir los salarios y garantizar el acceso a la vivienda

La huelga general del 11 de noviembre tiene como principales reivindicaciones la mejora de los salarios, el acceso a una vivienda asequible y el control del encarecimiento de los precios. Bajo el lema «Salarios, vivienda, precios», UGT y CCOO denuncian la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras y el bloqueo de la negociación colectiva, que dificulta alcanzar acuerdos para mejorar las condiciones laborales.

Los sindicatos reclaman subidas salariales que permitan afrontar el aumento del coste de la vida, así como medidas urgentes para garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente entre los jóvenes. También reivindican el fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, y mayores avances en prevención de riesgos laborales ante las elevadas cifras de siniestralidad. Con esta jornada de movilización, las organizaciones sindicales pretenden presionar a las administraciones y a la patronal para impulsar mejoras laborales y sociales.