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02 MAY 2026|

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Arens busca emprendedor: tienda, bar y hostal por 6.000€ al año con alojamiento gratuito

Los interesados tienen hasta el día 11 para presentar su oferta y, por el momento, la acogida está siendo buena

'La Societat' alberga bar, restaurante y 7 habitaciones / Ayto.
'La Societat' alberga bar, restaurante y 7 habitaciones / Ayto.

La COMARCA01 05 2026

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ActualidadEconomía

Arens de Lledó busca gestor para su multiservicio, bar-restaurante y hostal, 'La Societat' durante los próximos cinco años. Quien se encargue del proyecto también puede residir en una de las siete habitaciones del establecimiento, por lo que la vivienda no sería un problema para una familia que quiera establecerse en la localidad del Matarraña.

Los interesados tienen hasta el día 11 para presentar su oferta y, por el momento, la acogida está siendo buena. «Hemos recibido muchísimas consultas, raro es el día que no tenemos un mail de un interesado en cómo acceder a los pliegos o en un asunto concreto de los mismos», explica el alcalde de Arens, Xavier Cortés, en declaraciones a Matarraña Radio. La adjudicación se prevé que se realice a primeros de junio.

El Ayuntamiento ha sacado a concurso la gestión al vencer el contrato de los últimos gerentes, que siguen al frente del establecimiento hasta que se firme el nuevo contrato. Al contrario que en anteriores licitaciones, en esta ocasión se ha optado por un precio base de alquiler anual, 6.050 euros, que se abona en dos semestres (febrero y julio).


El proyecto de ‘La Societat’ cuenta con un bar-restaurante con terraza, tienda multiservicio y un hostal con siete habitaciones, seis dobles y una suite. El adjudicatario tiene derecho a utilizar alguna de las habitaciones para su residencia habitual. «Lo ideal, y lo que ha funcionado muy bien hasta la fecha, es una pareja. Y si tienen niños en edad escolar, muchísimo mejor, porque ayudarían a mantener la escuela y que nuestros niños tengan nuevos compañeros», destaca el alcalde.

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