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23 OCT 2026|

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Robo en Oliete valorado en 20.000 euros: «Entraron al almacén y se llevaron una furgoneta y herramientas»

El Ayuntamiento agilizará los trámites para instalar cámaras de seguridad ante la preocupación de los vecinos

Furgoneta municipal robada en Oliete / Ayto.
Furgoneta municipal robada en Oliete / Ayto.

Camila Ortiz Tomaselli23 10 2026

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Robo valorado en 20.000 euros en Oliete. Los ladrones forzaron en la madrugada del miércoles la puerta del almacén municipal y consiguieron llevarse herramientas y una furgoneta que el Ayuntamiento empleaba para diferentes tareas. También abrieron con fuerza la puerta del polideportivo municipal, y hasta la de un baño público cercano. Destrozaron, igualmente, el acceso a la ermita del Calvario.

Entre los objetos robados hay grupos de luz, martillos, desbrozadoras, un extintor y hasta pienso para gatos que el Ayuntamiento emplea en sus dos colonias. "Reventaron la puerta y camparon a sus anchas", lamenta el alcalde de Oliete, Rogelio Villanueva, especialmente después de haber realizado una gran inversión en dicho almacén. "Muchos de los artefactos se empleaban en el taller de empleo. Ahora tendremos que recurrir a que nos dejen prestados hasta que podamos comprar nuevas herramientas con el seguro", puntualiza Villanueva.

Los efectivos de la Guardia Civil no tardaron en acercarse al lugar de los hechos, pero aun así, el robo ha generado cierta preocupación entre los vecinos de Oliete, sobre todo los más mayores. El mayor temor es que se produzcan nuevos robos en otros emplazamientos, como viviendas.

Como consecuencia, el Ayuntamiento agilizará los trámites para instalar cámaras de seguridad en el casco urbano, tal y como ya han hecho otros pueblos del Bajo Aragón Histórico. "Ya presentamos un presupuesto, y nos lo aceptaron, pero la cuantía no nos llegó porque había muchos más pueblos interesados de lo que se preveía. Pero ahora insistiremos y esperemos que nos la concedan", añade Villanueva. En su caso, dependen de los efectivos de Guardia Civil de Albalate del Arzobispo.

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