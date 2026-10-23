El CRA Olea se manifiesta ante la falta de auxiliares de Educación Especial: «La situación es insostenible»

La comunidad educativa del CRA Olea ha salido a la calle para reivindicar la cobertura de las dos plazas de auxiliar en Educación Especial que corresponden al centro. Lo han hecho este viernes al terminar la jornada en las puertas de las aulas de Aguaviva, Bordón, Castellote, Cuevas de Cañart, Foz – Calanda y La Ginebrosa, las seis poblaciones que componen el CRA. El lema es 'Por una escuela rural inclusiva, con los recursos que nuestro alumnado necesita'.

Concentración por las plazas de auxiliar en Educación Especial en las aulas del CRA Olea (Aguaviva, Bordón, Castellote, Cuevas de Cañart, Foz – Calanda y La Ginebrosa). / CRA Olea

Denuncian que desde el inicio del presente curso 2026-2027 el centro tiene concedidas dos plazas a tiempo completo, pero no están cubiertas. Una de ellas se encuentra de baja "por causas ajenas al centro", ya desde los primeros días de curso, y la otra plaza no llegó a cubrirse porque la persona adjudicataria renunció a ella. Con el curso ya avanzado, desde el centro califican la situación de "insostenible".

Concentración por las plazas de auxiliar en Educación Especial en las aulas del CRA Olea (Aguaviva, Bordón, Castellote, Cuevas de Cañart, Foz – Calanda y La Ginebrosa). / CRA Olea

Necesitan las dos y, a la vez, tratan de lidiar lo mejor posible con la incertidumbre, porque "tan solo se ha realizado un llamamiento para cubrir estas plazas" en los dos meses han transcurrido ya de curso. "No sabemos cuando va a haber más llamamientos y si se van a cubrir o no estas plazas. Entre el profesorado estamos haciendo lo imposible para cubrir estas carencias, pero ya resulta imposible", denuncia la directora, Merche Margelí.

Concentración por las plazas de auxiliar en Educación Especial en las aulas del CRA Olea (Aguaviva, Bordón, Castellote, Cuevas de Cañart, Foz – Calanda y La Ginebrosa). / CRA Olea

El centro cuenta con tres alumnos que necesitan a esta figura que les garantice "una escolarización de la calidad que merecen ellos y todos los compañeros", apuntan. Una de las plazas es a tiempo completo para el aula de Infantil de Aguaviva, y otra a tiempo completo pero compartida entre un aula de Castellote y otra de La Ginebrosa. Una de las auxiliares se incorporó a inicio de curso para atender a La Ginebrosa y Castellote, aunque terminó por quedarse en Aguaviva ya que el caso lo requería, pero solo estuvo en activo apenas diez días.

Concentración por las plazas de auxiliar en Educación Especial en las aulas del CRA Olea (Aguaviva, Bordón, Castellote, Cuevas de Cañart, Foz – Calanda y La Ginebrosa). / CRA Olea

Salir a protestar es la baza que han decidido emplear con la esperanza de ejercer presión desde el Consejo Escolar mientras esperan a que se revuelva lo que consideran "una reivindicación justa". "Pensamos que si se escucha la voz de toda la comunidad quizá sirva para que se agilicen los trámites, porque desde el primer momento estamos en contacto con el servicio provincial. Hemos trasmitido que no podemos funcionar así y reconocen la situación y nos trasladan también su preocupación, pero todo sigue igual", lamenta.

Concentración por las plazas de auxiliar en Educación Especial en las aulas del CRA Olea (Aguaviva, Bordón, Castellote, Cuevas de Cañart, Foz – Calanda y La Ginebrosa). / CRA Olea

Nuevos llamamientos, la próxima semana

La situación del CRA Olea se expuso en el pleno de la Comarca del Bajo Aragón celebrado la tarde anterior. En una sesión en la que salieron adelante puntos de mero trámite administrativo, el portavoz de Ganar-IU y alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, puso de manifiesto el caso. El presidente de la Comarca, José Miguel Celma, recogió la queja y contactó este viernes a primera hora con el servicio provincial de Educación. "Yo desconocía esta situación", dice. "En el servicio provincial me han confirmado que la semana próxima volverá a haber otro llamamiento para tratar de cubrir las dos plazas", ha adelantado.