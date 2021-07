Arranca la V Brigada Comarcal del Bajo Aragón que empleará a seis personas durante 9 meses

Durante nueve meses, la Brigada Comarcal recorrerá los municipios que lo soliciten realizando diferentes labores de albañilería y jardinería. Es la quinta edición de esta iniciativa que arrancó el viernes y se alargará hasta el 15 de abril de 2022.

Las nuevas cuadrillas de albañilería y jardinería-forestal que están formadas por un total de seis trabajadores que se reparten en dos capataces de albañilería, dos peones forestales y dos peones de jardinería. La entidad comarcal pretende así «dar respuesta a las numerosas peticiones por parte de los ayuntamientos para tener personal que se dedique a recuperar accesos, caminos parques y jardines, así como a la recuperación de zonas degradadas en los municipios con menor densidad de población», aseguraron.

Por quinto año consecutivo a la Comarca del Bajo Aragón se le ha concedido la subvención del INAEM de la convocatoria ‘Parados de Larga duración’, dotada con la cantidad de 55.142,10 euros para el periodo 2021-2022, lo que permite sufragar aproximadamente el 50% del coste de contratación. La Comarca, aporta con fondos propios 54.376,09 euros ascendiendo el coste total de contratación a 109.518,19. En marzo se clausuró la IV Brigada.

Al servicio de los ayuntamientos

La brigada ha comenzado en Torrevelilla y durante nueve meses realizará todo tipo de tareas que los ayuntamientos más pequeños no pueden realizar con el personal propio. Son «actuaciones no habituales pero muy necesarias para estos municipios ya que muchos de ellos no pueden costear la contratación de estos servicios».

Como indicaron, las tareas más solicitadas por los ayuntamientos suelen ser poda, desbroce y trabajos de embellecimiento urbano. «Destacar que la institución comarcal pone a disposición de los municipios herramientas y maquinaria de manera gratuita».

Desde el área de empleo y desarrollo local de la Comarca del Bajo Aragón, responsable de la coordinación de los trabajos de la brigada, «se valora muy positivamente el esfuerzo realizado para lograr un doble objetivo: creación de empleo y ejecución de trabajos de apoyo en municipios pequeños».