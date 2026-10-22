Los tambores suenan en México en la presentación del documental ‘Tamborada’ de José Ángel Guimerá

El cineasta y productor de Castelnou José Ángel Guimerá presentó este miércoles 21 de octubre en Morelia su nuevo proyecto de largometraje documental. Lleva por título 'Tamborada' y es una producción que propone un recorrido cinematográfico por las nueve localidades de la Ruta del Tambor y Bombo. Lo hace explorando la riqueza de sus tradiciones, su identidad sonora y la transmisión de este patrimonio cultural entre generaciones.

José Ángel Guimerá en la presentación del proyecto 'Tamborada' en Morelia, México, junto al calandino Javier Espada. / LC

La presentación tuvo lugar en el Espacio Solaris, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los encuentros cinematográficos más destacados de México. Guimerá estuvo acompañado por Javier Espada, director de cine y director del Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda, "cuya trayectoria cinematográfica y profundo conocimiento de la figura y la obra de Luis Buñuel aportaron una perspectiva especialmente relevante al encuentro". Ambos compartieron con los asistentes las principales líneas argumentales del documental y las conexiones históricas y cinematográficas que vinculan los tambores de Calanda con México.

Previamente, Guimerá asistió a una sesión de pitching de Morelia Talents, donde tuvo ocasión de conocer diferentes proyectos cinematográficos en fase de 'Work in Progress', intercambiar experiencias con otros profesionales del sector audiovisual y establecer contactos de interés para el desarrollo de su documental.

José Ángel Guimerá en la presentación del proyecto 'Tamborada' en Morelia, México. / LC

Un viaje cinematográfico entre Aragón y México

'Tamborada' nace con la intención de descubrir qué hace diferentes y, al mismo tiempo, qué une a los nueve pueblos que integran la Ruta del Tambor y Bombo: Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. El documental plantea un recorrido por estas localidades a través de la mirada de un protagonista internacional, preferentemente un actor mexicano, que se adentrará en esta tradición para descubrir sus particularidades, conocer a quienes la mantienen viva y aprender a identificar cada pueblo a través de sus propios toques.

La elección de México como punto de partida no es casual. El proyecto encuentra uno de sus principales vínculos cinematográficos en la figura de Luis Buñuel, natural de Calanda, y en la presencia de los tambores de su localidad natal en su vida y en su filmografía, especialmente durante su etapa mexicana. Uno de los aspectos que aborda la investigación es la recreación del sonido de los tambores de Calanda en México para la película Nazarín (1959), así como la relación entre el universo sonoro del cineasta y la tradición de su tierra natal.

Esta conexión constituye uno de los principales ejes narrativos de un documental que "pretende trascender el registro etnográfico para construir una historia sobre la memoria, la identidad y la capacidad del sonido para unir territorios y culturas".

José Ángel Guimerá en la presentación del proyecto 'Tamborada' en Morelia, México. / LC

Un proyecto en una fase avanzada de desarrollo

Durante la presentación en Morelia, Guimerá explicó que 'Tamborada' se encuentra actualmente en una fase avanzada de desarrollo y escritura del guion, cuya primera versión está prevista para mediados de noviembre.

De forma paralela, el equipo trabaja en la preparación de localizaciones, la recopilación de materiales documentales y audiovisuales y la realización de entrevistas e investigaciones previas que permitirán profundizar en los contenidos históricos, musicales y cinematográficos de la película.

José Ángel Guimerá en la presentación del proyecto 'Tamborada' en Morelia, México. / LC

La estancia en México forma parte de este proceso de investigación y desarrollo. Entre sus principales objetivos figuran el establecimiento de contactos con profesionales del cine mexicano, la búsqueda del protagonista que conducirá el relato y la investigación sobre las conexiones entre Buñuel, los estudios cinematográficos mexicanos y los tambores de Calanda.

El proyecto cuenta ya con un dosier de presentación y contempla la elaboración de un primer teaser durante las próximas semanas, como parte de los materiales destinados a su desarrollo y búsqueda de colaboraciones.

José Ángel Guimerá en la presentación del proyecto 'Tamborada' en Morelia, México, junto al calandino Javier Espada. / LC

La Ruta del Tambor y Bombo, protagonista de una historia universal

Más allá de su dimensión cinematográfica, 'Tamborada' quiere poner en valor una tradición que forma parte del patrimonio cultural de Aragón y que está reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, dentro de las tamboradas, rituales de toque de tambor. El documental recogerá no solo los momentos más espectaculares de la Semana Santa, sino también los ensayos, los preparativos, la convivencia y las historias personales de quienes mantienen viva esta tradición.

José Ángel Guimerá en la presentación del proyecto 'Tamborada' en Morelia, México, junto al calandino Javier Espada y profesionales del sector audiovisual mexicano. / LC

La transmisión del conocimiento entre generaciones, las particularidades musicales de cada localidad y el sentimiento de pertenencia a una comunidad serán algunos de los elementos fundamentales de la narración.

El inicio del rodaje está previsto para 2027, con la Tamborada Nacional que se celebrará en Albalate del Arzobispo los días 5 y 6 de marzo, como uno de los primeros hitos del calendario de producción.

Como destaca Guimerá, "la presentación en Morelia supone un nuevo paso en la proyección internacional de 'Tamborada', un proyecto que aspira a llevar el sonido de los tambores del Bajo Aragón más allá de sus fronteras y a establecer un diálogo cultural y cinematográfico entre Aragón y México.