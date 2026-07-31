Atún encebollado

Ingredientes
- 600 gr de atún fresco
- 5 cebollas
- 3 dientes de ajo
- 150 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 hoja de laurel
- Orégano
- Perejil
Preparación
- Pela las cebollas y los ajos. Pica las cebollas en dados grandes y los ajos en láminas.
- Pon un chorrito de aceite en una sartén grande, agrega las cebollas y los ajos y rehógalos bien. Sazona. Incorpora la hoja de laurel, el orégano y el pimentón. Mezcla bien.
- Vierte el vino y dale un hervor. Cúbrelas con agua (1 vaso aproximadamente) y cocínalas hasta que queden bien blandas (15 minutos más o menos).
- Corta el atún en filetes. Salpimienta y cocínelos durante un par de minutos por cada lado en una plancha con un chorrito de aceite. Sirve el pescado y acompaña con el encebollado. Adorna con unas hojas de perejil.