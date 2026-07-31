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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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31 JUL 2026|

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Atún encebollado

La COMARCA31 07 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 600 gr de atún fresco
  • 5 cebollas
  • 3 dientes de ajo
  • 150 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 hoja de laurel
  • Orégano
  • Perejil

Preparación

  1. Pela las cebollas y los ajos. Pica las cebollas en dados grandes y los ajos en láminas.
  2. Pon un chorrito de aceite en una sartén grande, agrega las cebollas y los ajos y rehógalos bien. Sazona. Incorpora la hoja de laurel, el orégano y el pimentón. Mezcla bien.
  3. Vierte el vino y dale un hervor. Cúbrelas con agua (1 vaso aproximadamente) y cocínalas hasta que queden bien blandas (15 minutos más o menos).
  4. Corta el atún en filetes. Salpimienta y cocínelos durante un par de minutos por cada lado en una plancha con un chorrito de aceite. Sirve el pescado y acompaña con el encebollado. Adorna con unas hojas de perejil.

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