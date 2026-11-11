Más del 66% de la superficie de Aragón es forestal y un alto porcentaje es monte privado y, en muchos casos, de pequeños propietarios. Agruparlos es uno de los objetivos que persigue la administración con el fin de lograr una gestión sostenible de las parcelas privadas para obtener un mejor y mayor rendimiento de las mismas, y prevenir los incendios, cada vez más violentos.

De establecer este contacto entre propietarios y ayuntamientos se está ocupando el proyecto Teruel AgroForestal, promovido por el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CITA Teruel), y que continúa impulsando la creación y consolidación de asociaciones y agrupaciones de propietarios forestales privados en la provincia. Esta actuación se desarrolla en el marco del paquete de trabajo Territorio Bosque, orientado al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y a la prevención de incendios. Ya se han dado avances con la iniciativa Reconecta, que ha conectado a propietarios en las localidades de Belmonte de San José, Arens de Lledó y Fuentes de Rubielos. Este fue uno de los proyectos que se pusieron sobre la mesa en la jornada de Aragón Emprende celebrada en Molinos el 26 de octubre dedicada a la gestión forestal con especial hincapié en el Maestrazgo.

Para dar a conocer todo el proyecto, el 18 de noviembre se celebrará una jornada en el monte La Hoya de Castellote. Se mostrará cómo realizar gestión forestal ligada a la prevención de incendios en un monte privado, y habrá una posterior mesa redonda donde se analizará la colaboración público-privada para la gestión de montes privados con peligro de incendio.

Unirse en agrupaciones o asociaciones

La provincia de Teruel cuenta con una amplia superficie forestal privada caracterizada por la fragmentación de la propiedad y el reducido tamaño de muchas parcelas. Como explican desde el Gobierno de Aragón, esta situación dificulta la rentabilidad de los aprovechamientos forestales y, en consecuencia, limita la realización de actuaciones de gestión que contribuyan a mantener los montes en buen estado y reducir el riesgo de incendios forestales.

La unión de propietarios privadas para la gestión de montes «es casi la única vía posible para gestionar parcelas privadas de pequeño tamaño y baja rentabilidad, con la necesidad urgente de esa gestión debido al peligro de incendio cada vez mayor», dicen. Ante este escenario, el proyecto trabaja en la dinamización de fórmulas de colaboración entre propietarios. Por un lado están las agrupaciones, que permiten unirse de forma temporal para desarrollar un aprovechamiento concreto, y por otro lado están las asociaciones, que tienen carácter permanente y ofrecen un marco estable para la gestión conjunta de los recursos forestales.

El éxito de Reconecta en Belmonte, Arens y Fuentes de Rubielos

Las acciones desarrolladas dentro de Territorio Bosque incluyen la creación de nuevas asociaciones y agrupaciones de propietarios, así como el apoyo a las entidades surgidas en el proyecto Reconecta para culminar su proceso de constitución. Además, se realiza un seguimiento técnico que facilite la puesta en marcha de actuaciones de gestión forestal, como solicitudes de corta ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) o la elaboración de proyectos de ordenación forestal.

Los resultados de Reconecta son el punto de partida. El paquete de trabajo recoge la experiencia previa del proyecto desarrollado entre 2024 y 2025, que tenía como objetivo activar la gestión de parcelas forestales privadas infrautilizadas. Entre sus principales resultados destaca la creación de tres asociaciones y agrupaciones forestales: Fuentes de Rubielos, con 28 propietarios interesados y 590 hectáreas; Arens de Lledó, con 49 propietarios y 539 hectáreas; y Belmonte de San José, con 11 propietarios y 631 hectáreas.

En la actualidad, el equipo técnico está apoyando la incorporación de nuevos propietarios a las asociaciones de Fuentes de Rubielos y Arens de Lledó, así como a la agrupación de Belmonte de San José, mediante la firma de los correspondientes documentos de adhesión. De forma paralela se identifican nuevas áreas de trabajo a través de reuniones informativas, jornadas divulgativas y recopilación de información territorial que permita ampliar la superficie gestionada de forma conjunta.

Asimismo, se desarrollaron 57 planes de fomento que abarcaron cerca de 7.000 hectáreas forestales y se impulsaron aprovechamientos relacionados con la producción de madera y biomasa, la ganadería extensiva y la apicultura. También se llevaron a cabo actuaciones demostrativas orientadas a la prevención de incendios, la mejora de pastos y el incremento de la capacidad apícola del territorio.

Gestión de montes públicos y privados. / DGA

Un proyecto para reforzar la innovación agroforestal en Teruel

El proyecto Teruel AgroForestal es una red de conocimiento e innovación agroalimentaria y forestal turolense, que surge para reforzar la transferencia de conocimiento generado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y otros organismos de investigación hacia el sector agroforestal de esta provincia. Su finalidad es acercar la innovación al territorio y facilitar su aplicación práctica en explotaciones, montes y empresas vinculadas al sector.

El proyecto se estructura en varios paquetes de trabajo centrados en la dinamización de la red agroforestal, la gestión sostenible de suelos, la bioeconomía forestal, la innovación y la comunicación. Dentro de este marco, "Territorio Bosque desempeña un papel clave al promover la gestión forestal sostenible de los montes privados y la valorización de los recursos existentes". Entre las actuaciones previstas destacan la mejora de herramientas digitales para la gestión forestal, el apoyo a las asociaciones de propietarios, la elaboración de planes de aprovechamiento y mejora, y la continuidad de experiencias demostrativas iniciadas en proyectos anteriores como Manage4Future, Reconecta, Silvalia y Druida.